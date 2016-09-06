AK Parti heyeti, Gülen'in iadesi için ABD'ye gitti

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eker: "Gerek Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşının iadesi ile ilgili, gerekse orada Türkiye aleyhine yapılmakta olan lobi faaliyetlerinin bir şekilde olumsuz etkilerini bertaraf etmek için görüşmeleri tekrarlayacağız" - "Gerek Avrupa'da, gerek ABD'de, gerekse Afrika'da, Asya'da bu Fetullahçı Terör Örgütü'nün örgütlendiğini biliyorsunuz. Bu ülkeleri de tehlike konusunda hem uyarmak, hem de bunların zararlarını, insanlığa muhtemel zararlarını, bir manada deşifre etmek ve anlatmak önemli.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Gerek bu Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşının iadesi ile ilgili, gerekse orada (ABD) Türkiye aleyhine yapılmakta olan lobi faaliyetlerinin bir şekilde olumsuz etkilerini bertaraf etmek için görüşmeleri tekrarlayacağız" dedi.

Eker ile beraberindeki heyet, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili temaslarda bulunmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a hareket etti.

AK PARTİ HEYETİ, GÜLEN'İN İADESİ İÇİN ABD'YE GİDECEK

Eker, Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Washington'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı VİP Salonu'nda yaptığı basın toplantısında, bilindiği gibi gerek darbe teşebbüsünden önce gerekse darbeden hemen sonra bu hain yapının dünyanın değişik ülkelerinde Türkiye aleyhine birtakım algı operasyonları gerçekleştirdiğini söyledi.

Bunun etkisiyle darbe girişimiyle ilgili uluslararası bazı platformlarda Türkiye aleyhine birtakım olumsuz algılara sebebiyet verildiğini aktaran Eker, şöyle devam etti:

"Gerek hükümetimiz, gerek Türkiye Cumhuriyetinin değişik kurumları, TBMM, bu algı operasyonlarına karşı, Türkiye'nin hem karşı karşıya kaldığı bu hain darbe teşebbüsünün arkasındaki sinsi planı ve bunun demokrasiye ve milletimize karşı zararlarını anlatmak, hem de Türkiye'nin bu gerçekte demokrasi mücadelesini bütün dünyada daha çok anlatabilmek için bir dizi heyetle etkinlikler yapıyor. Daha önce TBMM'nin üç siyasi partisine mensup milletvekillerinden beş heyet yurt dışına gitti. ABD, Kanada, Fransa, İngiltere ve Belçika'ya geçen ay içerisinde... Tabii ağustos ayı içerisinde Avrupa Parlamentosu da ABD Kongresi de tatil de olunca bunlar çok büyük bir yoğunlukta olmadı. Bazı sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapıldı."

Eker, şimdi bunları tekrar hızlandırdıklarını dile getirerek, "Bu defa AK Parti'den ben, 5 milletvekili arkadaşımızla ABD'ye gidiyoruz. Bu akşamdan itibaren orada bir dizi görüşme gerçekleştireceğiz, Yaklaşık 25 ziyaretten oluşan bir program hazırlandı. Gerek Cumhuriyetçi Partiden, gerek Demokrat Partiden, gerek kongre üyesi yani senatör, gerekse temsilciler meclisi üyesinden randevular alındı. Ayrıca düşünce kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşlarıyla görüşmeler yapılacak cuma günü akşamına kadar. Yoğun bir program. Benim dışımda, 5 milletvekilimiz, bu AK Parti'nin kendi heyeti, dolayısıyla AK Parti'yi temsilen gidiyoruz." diye konuştu.

Heyetin, kendisiyle birlikte AK Parti İstanbul milletvekilleri Ravza Kavakcı Kan, Ahmet Berat Çonkar, Ali Sarıkaya, AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'dan oluştuğunu aktaran Eker, "Tabii bizim gerek bu Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşının iadesi ile ilgili, gerekse orada Türkiye aleyhine yapılmakta olan lobi faaliyetlerinin bir şekilde olumsuz etkilerini bertaraf etmek için görüşmeleri tekrarlayacağız. Bu son heyet de olmayacak. Bundan sonra da arkadaşlarımız, gerek parlamento heyeti gerekse bakanlarımız, hükümet üyeleri gidecek." ifadelerini kullandı.

Eker, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un Chicago'daki bir etkinlik dolayısıyla iki milletvekiliyle ABD'de bulunduğunu belirterek, ikili görüşmeler de yaptığını kaydetti.

"Darbe teşebbüsünün etkilerini bertaraf etmek için seferberlik başlatmış durumdayız"

Eker, darbe teşebbüsünün etkilerini bertaraf etmek için seferberlik başlatmış durumda olduklarını vurgulayarak, "Gerek Avrupa'da, gerek ABD'de, gerekse Afrika'da, Asya'da bu Fetullahçı Terör Örgütü'nün örgütlendiğini biliyorsunuz. Bu ülkeleri de tehlike konusunda hem uyarmak, hem de bunların zararlarını, insanlığa muhtemel zararlarını, bir manada deşifre etmek ve anlatmak önemli. Bir de tabii iade ile ilgili de orada görüştüğümüz kişilerle bu konunun Türkiye için ne kadar önemli olduğunu, dolayısıyla bunun aslında siyasi bir karar olduğunu... Türkiye ile ABD arasındaki suçluların iadesi antlaşmasının elbetteki bir hukuki prosedürü var. Bunlar yerine geliyor, gelecek ama milletimizin bu konudaki beklentisini, kararlılığını ve bu manada taleplerimizi de görüşmelerimiz esnasında dile getireceğiz. Ziyaretimizin temel nedeni bunlar." değerlendirmesinde bulundu.