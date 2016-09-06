Başvurular başladı! 15 bin kişiye kadro

PKK ile mücadele yeni yöntem izleyen hükümet, 15 bin köy korucusuna kadro için çalışmalarına hız verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın korucuları 'asker' statüsüne almak için çalışma yürüttüğü ortaya çıktı. Başbakan Binali Yıldırım'ın bir araya geldiği korucular da Yıldırım'a "PKK ile PKKgibi savaşmak gerek. Onlar gibi dağda yaşayıp, oralarla mücadele etmemiz gerek, özel timler kuralım" önerisi getirdi. Yıldırım'ın "Jandarma'nın bu konuda çalışması var.



PYD KONTROLÜNDE LÜBNAN'A GEÇTİLER

Özel timler oluşturulacak" yanıtı verdiği öğrenildi. Yıldırım, önceki gün Diyarbakır'da Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve beraberindeki heyetle görüştü. Konfederasyon temsilcileri, FETÖ'ye karşı yürütülen gözaltı, tutuklama, ihraç gibi uygulamaların PKK'ya yönelik de yapılmasını istedi.

Toplantıda bazı korucular sosyal güvenlik hakları ve maaşlarını gündeme getirerek, "Evde çocuk bakan kadının sosyal güvencesi var, biz korucuların yok. Maaşlarımız da 1300 lira. Asker ve polis ile beraber terörle mücadele ediyoruz ama haklarımız çok geride. Korucu reformu gerekli" dedi. Yıldırım da bu konuda koruculara hak vererek çalışma yapılacağını söyledi.



15 BİN BAŞVURU

Korucuların, "uzman çavuş" olma taleplerine dair bir süredir Jandarma Genel Komutanlığı'nın çalıştığı bilgisi de gündeme getirildi. 4 Eylül'e kadar 35 yaş altı ilkokul mezunu olan koruculardan uzman çavuş olmak isteyenlerin İl Jandarma Komutanlıklarına başvurumasının istendiği ve bu çerçevede 15 bin korucunun ön başvuru yaptığı öğrenildi.



Korucular, Yıldırım'a "PKK ile PKK gibi savaşmak gerek. Onlar gibi dağda yaşayıp, oralarda mücadele etmemiz gerek. O şartlarda ancak korucular bunları yapabilir özel timler kuralım" önerisini getirdi. Bunun üzerine Yıldırım, "Bu taleplerle ilgili daha önce değerlendirilen konular var. Jandarma Genel Komutanlığı'nın özel timler oluşturulması yönünde çalışması var. Netleşme olunca kamuoyuna açıklarız" yanıtı verdi. (Milliyet)