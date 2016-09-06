FETÖ davalarında ilk kez OHAL uygulandı

FETÖ lideri Gülen’in de yargılandığı 25 Aralık darbe girişimiyle ilgili davada KHK’ya dayanılarak iddianamenin tamamı yerine yalnızca özeti okundu
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin açılan davalarda bir ilk yaşandı. İstanbul'da FETÖ'nün 25 Aralık darbe girişimi davasında, bin 453 sayfalık iddianamenin tamamının okunması talebi, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) dayanılarak reddedildi. İddianamenin özeti okunarak, sanıklardan savunmalarını yapmaları istendi.
‘DENİZ İMAMI’ DA GÖZALTINA ALINDI
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Fetullah Gülen ile yardımcısı Sinan Dursun, eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ve yardımcısı Kazım Aksoy'un aralarında bulunduğu 67 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. İki polis hakkında ise 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Davada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile bazı bakan ve milletvekillerinin aralarında bulunduğu 35 kişi mağdur ve müşteki olarak yer alıyor.