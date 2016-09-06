FETÖ davalarında ilk kez OHAL uygulandı

FETÖ lideri Gülen’in de yargılandığı 25 Aralık darbe girişimiyle ilgili davada KHK’ya dayanılarak iddianamenin tamamı yerine yalnızca özeti okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin açılan davalarda bir ilk yaşandı. İstanbul'da FETÖ'nün 25 Aralık darbe girişimi davasında, bin 453 sayfalık iddianamenin tamamının okunması talebi, Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) dayanılarak reddedildi. İddianamenin özeti okunarak, sanıklardan savunmalarını yapmaları istendi.

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