Hainler üs bölgesine saldırdı

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nde bulunan askeri üs bölgelere bir grup PKK'lı teröristler tarafından otomatik silahlarla ateş açtı. Güvenlik güçleri, saldırıya misliyle karşılık verdi.

Hakkari'nin Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nde konuşlu 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Yeşilova Hudut Bölüğü'ne ait Gerdan Tepe Üs Bölgesi'ne, bugün öğlen saatlerinde teröristlerce saldırı yapıldı. Otomatik silahlarla yapılan saldırıya, askerler anında karşılık verdi. Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı Umurlu ve Yeşilova Hudut Bölüğü'nden de belirlenen terör hedefleri yoğun top atışlarına tutuldu.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİST BOMBALARLA YAKALANDI!

İŞTE PKK'YA KARŞI YENİ STRATEJİ!