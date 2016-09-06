HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ifadeye çağırıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'a ifadeleri alınmak üzere davetiye çıkardı.

Alınan bilgiye göre, milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyaları incelenmeye başlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ve milletvekili Aydoğan'ın, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ifadeleri alınmak üzere davetiye çıkarıldı.

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Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi de dün terör örgütü PKK'nın üst yapılanması KCK ana davasında HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel'in de aralarında bulunduğu milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım hakkında "zorla getirilmesi" yönünde karar vermişti.

DEMİRTAŞ’A ‘ÖZEL’ FEZLEKESİ