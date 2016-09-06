Kayseri'de Milli Eğitim’de FETÖ operasyonu: 147 gözaltı kararı

FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Kayseri’de Milli Eğitim Bakanlığı’nca açığa alınan ve örgütün kriptolu iletişim programı ‘By Lock’ kullanıcısı olan 147 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Şahısların gözaltına alınması için operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu' tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında Anayasayı İhlal, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Düşürmeye Teşebbüs ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçlarından Milli Eğitim Bakanlığı'nca açığa alınan 147 öğretmen için gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Gözaltı kararı sonrasında, FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu iletişim programlarından olan 'By Lock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 147 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.