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'de Milli Eğitim’de FETÖ operasyonu: 147 gözaltı kararı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 09:05 Güncelleme Tarihi: 6.9.2016 09:48
Kayseri'de Milli Eğitim’de FETÖ operasyonu: 147 gözaltı kararı
Kayseri'de Milli Eğitim’de FETÖ operasyonu: 147 gözaltı kararı

FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde ’de ’nca açığa alınan ve örgütün kriptolu programı ‘By Lock’ kullanıcısı olan 147 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Şahısların gözaltına alınması için operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu' tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında Anayasayı İhlal, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Düşürmeye Teşebbüs ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçlarından 'nca açığa alınan 147 öğretmen için gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Gözaltı kararı sonrasında, FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu programlarından olan 'By Lock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 147 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.