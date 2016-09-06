Şehit Astsubay Halisdemir'in adı parkta yaşatılacak

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adı bir parka verilecek.

Üzümlü Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Üzümlü Belediyesi Başkan Vekili Halit Karabudak başkanlığında belediye binasında gerçekleştirildi. Gündem içi ve gündem dışı konuların görüşülüp karara bağlandığı toplantıda, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşen Halisdemir'in adının ilçe merkezindeki parka verilmesi maddesi de karara bağlandı.

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Bu karar doğrultusunda darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden biri olarak gösterilen Halisdemir'in adı ilçedeki Pirisami Mahallesi'nde yer alan İlçe Jandarma Komutanlığı karşısındaki parka verilecek.

Belediye Başkan Vekili Karabudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe girişimine karşı gelerek vatan hainlerine ilk kurşunu sıkanlardan olan Halisdemir'in adını yaşatmak amacıyla böyle bir karar aldıklarını ifade ederek, "15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olmasında büyük payı olan şehit Halisdemir'in ismi asla unutulmayacak ve nesilden nesile bir destan olarak anılacak." dedi.

Halisdemir'in ismini ilçedeki bir parka vermeyi kararlaştırdıklarını anımsatan Karabudak, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.