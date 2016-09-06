Üzeyir Garih cinayetinde FETÖ izi!

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi eski Müdürü Adil Serdar Saçan, olay açıklamalar yaptı: Üzeyir Garih’in cinayetinde Musevi bir kadına ait kan izi bulduk. Bunu söyleyince FETÖ’cü müdürler bizi görevden aldı.

90'lı yıllarda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yapan Adil Serdar Saçan, bu dönemde işlenen birçok cinayette FETÖ parmağı olduğunu anlattı. Hrant Dink, Behçet Oktay, Zirve Yayınevi cinayetlerinin arkasında FETÖ'nün olduğunu belirten Saçan, Necip Hablemitoğlu'nu ise FETÖ'cü bir polisin vurduğunu söyledi. Takvim'e konuşan Saçan'ın çok konuşulacak açıklamaları:

GARİH CİNAYETİNDE FETÖ İZİ:



Üzeyir Garih cinayetinde olay yerine giden ilk müdürüm. Cesette çok sayıda bıçak darbesi vardı. Birini bıçakladığınızda, eğer kemiğe denk gelirse bıçak geri teptiğinden eliniz kesilir. Cinayeti işleyenin de eli kesilmiş ve kan içinde kalmış. Bunu şuradan anladım. Orada bir mezar taşı vardı. Katilin eli kanamış. Sağ eliyle mezar taşına tutunmuş ve aşağı doğru çekmiş. Mezar taşında elinin izi vardı. Kan izi incelemesinde Musevi bir kadına ait olduğu ortaya çıktı. Garih'in evine gittik. Yakınlarının içtiği sigaralardan DNA örnekleri aldık. Ancak kimseye uymadı. Biz Musevi bir kadının kanı çıktığını söylediğimizde, İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir 'bu olaya bakmayacaksınız' dedi ve soruşturmayı elimizden aldılar. FETÖ'cüler soruşturmayı devraldı.

ÜZEYİR GARİH CİNAYETİNDE PARALEL ŞÜPHE

MERKEZLERİ MALATYA'YDI:



Erhan Tuncel, Dink cinayetinin ardından Zirve Yayınevi cinayeti öncesi Malatya'da neden bulunmuş? Ali Osman Kahya, Malatya Emniyet Müdürü. Polis okulunda bizi Işık evlerine çağıran kişidir. Bana göre çok önemli bir FETÖ'cüdür. Tüm cinayetleri Malatya'da planlandılar.

İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN İHRAÇ LİSTESİ

MHP LİDERİNE SUİKAST:



Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıyı bunlar yaptı demiyorum ama terör örgütü Karadeniz açılımı yapıyorsa, neden karakolu basmıyor da, Kılıçdaroğlu'na suikast yapıyor? Bunlara FETÖ öncülük ediyor. Karadeniz'deki jandarma ve polislere soruşturma yapılsın, dediklerim çıkar. Bunların resmi ve sivil suikast timleri var. MHP liderine suikast düzenlemeleri de çok yüksek ihtimal...

ÜZEYİR GARİH DOSYASI KAYIP

DİNLEME YAPIYORLAR:



Emniyette bazı çok pahalı dinleme ve izleme üniteleri kayıp. Ayrıca FETÖ'nün cep telefonu firmalarındaki elemanları da yerlerinde duruyor. Hâlâ dinleme ve izleme yaptıkları kesin. Bunları eski istihbarat polisleri ile yapıyorlar. Taşeron örgütlere istihbarat desteği sağlamaları olasılığı da çok yüksek...

Saçan, katil zanlısı Yener Yermez'in hiçbir şeyden haberi olmadığını iddia etti. "Suçu üstüne yıktılar. Dayısı da aniden zenginleşti" dedi.

Musevi işadamı Üzeyir Garih 25 Ağustos 2001'de Eyüp Mezarlığı'nda esrarengiz bir cinayete kurban gitmişti.

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi eski Müdürü Adil Serdar Saçan, Takvim Gazetesi Haber Müdürü Mevlüt Yüksel'e konuştu.

BEHÇET OKTAY'I ÖLDÜRDÜLER:



Özel Harekat Dairesi eski Başkanı Behçet Oktay, Ergenekon'da bulunan silahların bir kısmının özel harekâttan çalınan silahlar olduğunu belirlemişti. Bunu açıklayacaktı. Açıklamasın diye öldürdüler.

Musevi asıllı işadamı Üzeyir Garih 25 Ağustos 2001 tarihinde Eyüp mezarlığında bıçaklanarak öldürülmüştü...