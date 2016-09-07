12 PKK'lı terörist öldürldü

TSK, Hakkari Çukurca’da devam eden hava destekli operasyonlarda 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari Çukurca'da devam eden hava destekli operasyonlarda, bölücü terör örgütü üyesi 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan bir diğer açıklamada ise Şırnak'ta üs bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 teröristin ele geçirildiği belirtildi.

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