Erdoğan, Obama’nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin'de katıldığı G-20 zirvesinin ardından Türkiye'ye dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan Obama'nın 'Rakka konusunda beraber bir şey yapmak istediğini' açıklayarak, "Askerlerimiz görüşsün, ne gerekiyorsa yapılır dedik" dedi.

Türk askeri Rakka'ya doğru gidecek mi?

DAEŞ'in önemli merkezi Rakka. Obama, Rakka konusunda beraber bir şeyler yapmak istiyor. Biz de 'Askerlerimiz görüşsün, ne gerekiyorsa yapılır' dedik. Ancak, biz artık bölgede var olduğumuzu göstermek durumundayız. Buradan geri adım atma şansımız yok. Eğer geri adım atarsak, oralara DAEŞ, PKK, YPG gibi terör örgütleri yerleşir. Benzer riskler Irak için de söz konusu. PKK orada da kendine yer edinmeye çalışıyor. Musul, Musul'un kuzeyinde Telafer'de Türkmenler var. Türkmenleri orada tamamen bitirmeye kalkabilirler. Bir taraftan Başika kampımız da orada. Aynı şekilde Barzani'nin 'Bizi yalnız bırakmayın' yaklaşımI var. Oraların güvenliği ile ilgili olarak da her şeyi gözden geçirmeliyiz.

Halep'te son durum nedir?

Halep'te çok acımasız bir saldırı ve kuşatma var. Ateşkesin sağlanması, yardımların ulaştırılması için çalışıyoruz. Çin'de Sn Putin'e 'Ateşkesi bir an önce sağlayalım' dedik. Bundan sonraki süreç Türk, Rus, ABD Dışişleri Bakanlarının görüşmelerine bağlı. Putin, 2-3 gün içinde bu konuda çözüme ulaşılabileceğinden söz etti.

OBAMA’YA ‘İADE EDİN YA DA GÖZALTINA ALIN’ DEDİM