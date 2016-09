Obama’ya ‘iade edin ya da gözaltına alın’ dedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin’de Obama’ya “Suçluların iadesi anlaşmasının 10’uncu maddesi mahkeme kararını verene kadar FETO’nun ABD’de gözaltına alınması gerektiğine işaret ediyor. Bir an önce bunu yapın ki milletim de en azından bir tavır koyduğunuzu görsün” dedim....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de düzenlenen G20 Zirvesi'nden dönüş yolunda gündeme dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan sorularımızı şöyle yanıtladı:



Obama ile görüşme sonrası FETÖ elebaşısının iadesinde gelişme bekliyor musunuz?

Ankara ziyaretinde Biden'la, Çin'de Sn. Obama'yla ayrıntılı konuştuk. Dedim ki, 'Bu adam kendisine verilen o 400 dönüm arazideki kaşanesinde hala görüşmelerini yapıyor, röportajlar veriyor." Ülkelerimiz arasındaki suçluların iadesi anlaşmasında o tür birinin gözaltına alınması gerektiğini içeren madde var. Anlaşmanın 10. maddesi, mahkeme kararını verene kadar FETO'nun ABD'de gözaltında tutulması gerektiğine işaret ediyor. Bize ikide bir söylenen şey nedir? "Türkiye'de anti Amerikancılık" meselesi. Bu, kendiliğinden olmuyor. Vatandaşlarımız, 'Dostumuz olan ABD bize bunu nasıl yapar? Nasıl topraklarında barındırır? Barındırdığına göre demek ki bize dost değil' diyor. Anlattım bunu Obama'ya. 'Anti Amerikancı davrananlar böyle bakıyor' dedim. Yapılması gerekeni de söyledim: 'Bir an önce bunu ya bize iade ederek gereğini bizim yapmamızı sağlamanız ya da bunu sizin gözaltına almanız'. Bunu yapın ki millet de en azından bir tavır koyduğunuzu görsün.



FETÖ TEMİZLİĞİNDE 'AT İZİ, İT İZİ' UYARISI



FETÖ ile mücadele çerçevesinde ihraç edilenleri kriptoların seçtiği, yanlış insanların gönderildiği söyleniyor...

Bunu söyleyenler kendilerine göre doğru da söyleyebilirler. Ama şu var ki at izi, it izine karışmış vaziyette. 'Ben bir şey atayım da nasılsa tutar' diyenler var. Bazıları böyle yapıyor. Özellikle yazılı ve görsel medya dünyasında bu çok var. Bazen fırsat bulduğumda TV'leri izliyorum. Öyle yorumlar yapıyorlar ki suçladıkları o insanın bu işle hiç alakası yok. Ama o insana o yaftayı yapıştırıyor. Bu tür yanlışlıklardan uzak durmak lazım.



ASKER VE MİT KONUSUNU KAŞIYORLAR



15 Temmuz sonrasında "Dere geçerken at değiştirilmez" demiştiniz. Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı ile ilgili güvensizlik gibi de algılandı. O dönem kapandı mı?

Öyle makamlar var ki sır makamlarıdır. Buralara adam yetiştirmede ciddi sıkıntılar çekersiniz. Maalesef bazı çevreler gerek asker gerekse MİT noktasında sürekli bu tür meseleleri kaşıyorlar. Bu konuda daha sağlam durmamız lazım.



Efkan Ala'nın istifası kabine değişikliğinin ilk adımı mı?

Son hassas dönemdeki gelişmeler sebebi ile Sayın Başbakan'la bir değerlendirme yaptık. Böyle bir şeyin olmasının uygun olacağını söylediği için 'Madem böyle düşünüyorsunuz, hayırlı olsun' dedik. Efkan Bey, bizim yol arkadaşımız, dava arkadaşımız. Bundan sonra da kendisinden istifade etmeye devam edeceğiz.



Vize muafiyetinde bir ilerleme var mı?

Merkel, tutumunu gözden geçirmiş. Tusk ve Junker'le yaptığımız görüşmede de onların da olumlu noktaya geldiklerini gördüm. Vize muafiyeti biraz sarksa bile bu yıl içinde biter diye düşünüyorum.



Suriye'de bir güvenli bölgeyi kendi imkanlarımızla oluşturma durumu mu söz konusu?

11-12 günlük operasyonla DAEŞ, Cerablus'tan çekilmek zorunda bırakıldı. Güneye doğru inmeye başladılar. Biz Menbiç konusunda daha önce Obama'ya bir teklifte bulunmuştuk. Görüşmemizde, 'Menbiç kesinlikle Araplarındır, oraya PYD, YPG falan gelmeyecek' demişti. Nitekim Menbiç'te yaşayan Arapların oranı yüzde 90-95. Ama buna rağmen, onlar PYD'lileri yukarıya çıkarmak istediler. Biz ise kendisine tam aksine tersten gidip yukarıdan inmeyi teklif etmiştik. 'Bu 2-3 ay sürer' diyerek teklifimize yanaşmamışlardı. Cerablus'u terk etmek zorunda kalan DAİŞ, Bab'a gidiyor. Menbiç'le El Bab arasına baktığımız zaman orası da yaklaşık 36 kilometre filan. Şu anda, orada temkinli bir şekilde bölgeyi kontrol altına almış vaziyetteler.



OBAMA'DAN RAKKA TEKLİFİ



Türk askeri Rakka'ya doğru gidecek mi?

DAEŞ'in önemli merkezi Rakka. Obama, Rakka konusunda beraber bir şeyler yapmak istiyor. Biz de 'Askerlerimiz görüşsün, ne gerekiyorsa yapılır' dedik. Ancak, biz artık bölgede var olduğumuzu göstermek durumundayız. Buradan geri adım atma şansımız yok. Eğer geri adım atarsak, oralara DAEŞ, PKK, YPG gibi terör örgütleri yerleşir. Benzer riskler Irak için de söz konusu. PKK orada da kendine yer edinmeye çalışıyor. Musul, Musul'un kuzeyinde Telafer'de Türkmenler var. Türkmenleri orada tamamen bitirmeye kalkabilirler. Bir taraftan Başika kampımız da orada. Aynı şekilde Barzani'nin 'Bizi yalnız bırakmayın' yaklaşımI var. Oraların güvenliği ile ilgili olarak da her şeyi gözden geçirmeliyiz.



Halep'te son durum nedir?

Halep'te çok acımasız bir saldırı ve kuşatma var. Ateşkesin sağlanması, yardımların ulaştırılması için çalışıyoruz. Çin'de Sn Putin'e 'Ateşkesi bir an önce sağlayalım' dedik. Bundan sonraki süreç Türk, Rus, ABD Dışişleri Bakanlarının görüşmelerine bağlı. Putin, 2-3 gün içinde bu konuda çözüme ulaşılabileceğinden söz etti.



GÜVENLİ BÖLGE, GÜVENLİ YERLEŞİM



DAEŞ'ten arındırılan yerlerde mülteciler için bir kamp mı oluşturulacak?

Kast ettiğim kamp değil. Güvenli bölgenin oluşturulması halinde, alt yapısı da dahil olmak üzere mültecilerin yerleşebilecekleri konutlar yapabileceğimizi, benzer yerleşimlerin, güneyimizde de söz konusu olabileceğini söylüyorum. Bizim sınırlarımız içerisinde de böyle bir şey düşünülebilir.



RUSYA'YLA ENERJİ ABD İLE FETÖ KONUŞTUK



Zirvedeki görüşmelerde Türkiye bakımından en somut sonucu olan hangisiydi?

Rusya ile enerji alanında isabetli adımlar atabilir. Akkuyu konusu hareketlendi. Türk Akımı'nın gelmesiyle kazan-kazan esasına dayalı olarak adımı atmış oluruz. ABD'yle belirleyici olan FETÖ meselesi. Bizim yargı sürecindeki belgeleri onlara teslim ediyoruz. Onların heyeti Ankara'ya geldi. Bizim heyet ABD'ye gidecek. Ayın 18'inde BM Genel Kurulu'na gideceğiz.



TÜSİAD'A OHAL DERSİ



TÜSİAD'a ziyaretimde 'Şu anda üretiminizde veya yaşamınızda bir anormallik görüyor musunuz?" diye sordum. Hayır, tam aksine, koşulları olumlu hale geldi. Eski OHAL'ler olsa, belki fabrikalarınızı açamayacaktınız. Hayat normal bir şekilde devam ediyor.



'HEPSİYLE MUHABBETİMİZ GAYET İYİ'



G20'deki aile fotoğrafı çok konuşuldu. Yeni fotoğrafta Putin'le samimi sohbetiniz söz konusuydu. Antalya'da geçen yılki zirvede ise Obama ile samimi görüntünüz vardı...

Yanlış yorumlayanlar olabilir ama doğrusu bizim aslında hepsiyle muhabbetimiz gayet iyi.



Dünkü görüşmelerden sonra Alman basınında, 'Erdoğan, Merkel'e diz çöktürdü' diye başlıklar atıldı. Avrupa basınında, Türkiye'nin mültecileri kullanarak Avrupa'ya şantaj yaptığını ileri sürenler de var...

Mülteciler için neler yaptığımız ortada. Onları niye kullanalım ki? Öyle bir tavrımız olsa, 60 bin mülteciyi Edirne'den geri çevirmezdik. Bu konuda şantaj söz konusu değil. Alman basınına atfen aktardığınız o ifadeyi de yakışıksız buluyorum. Ne benim diz çöktürmeye ihtiyacım var, ne de Merkel'in diz çökmeye. Şansölyeleri hakkında o denli yakışıksız ifadeler kullananlar, aslında kendi seviyesizliklerini gösteriyor.



KILIÇDAROĞLU'NUN TUTUMUNA TEPKİ



CHP fabrika ayarlarına geri mi dönüyor?

Üzgünüm, üzülüyorum. Çünkü bir Cumhurbaşkanı olarak aslında bu tür karşılıklı bir yarışa girmek istemiyorum. Sn. Kılıçdaroğlu Adli Yıl davetine 'Hayır' dedi. Fakat yaptığı benzetmeler hiç hoş değildi. Biz, ana muhalefetin Külliye'deki törene gelmeyişini anlamakta zorlanıyoruz.



İzmir'deki FETÖ iddianamesinde Başbakanlığınız döneminde ameliyata gireceğiniz zaman MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın, o hastanenin cemaate ait olduğunu öğrendiği ve orada ameliyat olmanızı önlediği iddiası var Doğru mu bu?

Bu koskaca bir yalan. Ben, "Devlet hastanesinde ameliyat olurum" demiştim. O ameliyatı da Pendik Devlet Hastanesi'nde oldum.



ORDUMUZ DAHA GÜÇLÜ HALE GELDİ



DAEŞ, PKK, YPG, FETÖ karşısında güvenlik güçlerimiz mücadeleyi sürdürüyor. Bazı dostlar bize, 'Neden bu kadar cephe açıyoruz?' diyorlar. Türkiye'nin güvenlik güçleri bütün bu cephelerin hepsinde mücadeleyi verebilecek güce ve kararlılığa sahiptir. Bu mücadelede karşı tarafa ciddi bedeller ödetiyoruz. 15 Temmuz sürecinde tutuklamalar da oldu ama netice itibarıyla ordumuz daha güçlü hale geldi. En azından askerlerimize özgüven geldi.



GAZİANTEP SALDIRISI OLUNCA BAŞLATTIK



TSK'daki FETÖ unsurları Suriye harekatını geciktiriyor muydu?

Bunu, koalisyon güçleri ile bölgesel faktörlere bağlamak daha doğru. Gaziantep saldırısının ardından, 'Daha bekleyemeyiz " dedik. Zaten ön hazırlıklarımız vardı. Harekatı başlattık.



'YILDIRIM'LA HUKUKUM İYİ'



FB Başkanı Aziz Yıldırım ile hukukum iyidir. Hukukumuz hep sürdü.