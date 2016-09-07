Firari darbeciler yakalandı!

Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptıkları iddia edilen firari 2 amiral ile bu amirallere yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen bir albay ve kızı gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, firari 2 amiral ile bu amirallere yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen bir albay ile kızı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylerbeyi Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığında görevli Albay Kamil Altın'ın kızının kiraladığı eve bazı kişilerin girip çıktığını belirledi.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, darbe girişimi sonrası haklarında gözaltı kararı bulunan eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tümamiral Hayrettin İmran, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, Deniz Albay Kamil Altın ve Altın'ın kızını gözaltına aldı. Amirallerin Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptıkları iddia edildi.