Kırklareli’ndeki FETÖ operasyonlarında 214 zanlı tutuklandı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 723 kişi hakkında işlem yapıldığı, 214 zanlının tutuklandığını bildirdi.

Başsavcı İlyas Yavuz İHA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, il genelinde 723 kişi hakkında işlem yapıldığını belirterek, "Bunlardan 214'ü tutuklanırken, 369'u adli kontrol şartıyla ve 34'ü ise serbest bırakıldı. Halen 44 zanlının gözaltı işlemi devam ederken, 48 şüpheli hakkında da yakalama kararı bulunuyor" dedi.

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Soruşturma işlemlerinin adil ve hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, tutuklanan 214 zanlı ile ilgili şu bilgileri verdi:



"19 Hakim-savcı, 6 doçent-yardımcı doçent, 18 işadamı, 23 vatandaş, 10 öğretmen, 82 rütbeli asker ve er ile erbaş, 15 özel dersane öğretmeni ve personel, 17 memur, 18 emniyet müdürü-komiser-polis memuru, 4 imam-hatip, 1 öğrenci ve 1 veteriner."

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