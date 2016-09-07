Vatikan’ın Truva Atı: FETÖ

Azeri gazeteci Agil Alesger ‘Sessiz İşgal’ isimli kitabında FETÖ’nün papalık konseyi misyonunun bir parçası ve Vatikan tarafından İslam dünyasına konulmuş bir Truva Atı olduğunu iddia etti. Alesger Gülen’in sohbetlerindeki Papalığı öven sözlerini de iddiasına dayanak gösterdi

Azeri gazeteci-yazar Agil Alesger "Sessiz İşgal- Azerbaycan FETÖ Yapılanması" adlı kitabında FETÖ'nün Azerbaycan'ı Asya ve Türk cumhuriyetlerine açılan ana kapısı olarak gördüğü belirtiliyor. Azerbaycan'da FETÖ'ye yönelik çalışmalarıyla tanınan Alesger, Gülen'in "25 yıl meyve beklemeyin, sabırlı olun" sözünün ardındaki gerçekleri de kitabında aktardı. Gülen'in CIA ile ilişkisinin temel kaynağının dinlerarası diyalog fikri olduğunu kaydeden Alesger, "ABD kendi kontrolünde tuttuğu dini cemaatleri bu slogan altında topluyor ve o kendi emellerine hizmet ettiriyordu. Gülen'in Paul Henze, Henri Barkey, Graham Fuller, Lois Freeh, Carey Cavanaugh gibi üst düzey CIA görevlileri ve raportörleriyle sıkça buluştuğu sır değil. Aslında Gülen'in rüyalarında geldiğini iddia ettiği vahiyleri CIA'dan aldığını anlamak hiç zor değil" dedi.



ABD'DEKİ KEFİLİ HENRİ BARKEY

Gülen'in 2007'de ABD'deki oturma izninin uzatılmasında Graham Fuller, Henri Barkey gibi isimlerin kefil olduğunu hatırlatan Alesger, Moon Tarikatı ile FETÖ arasında organik bir ilişki bulunduğunu da iddia etti. Alesger kitabında, FETÖ'nün, Vatikan tarafından İslam dünyasına Truva Atı şeklinde sokulduğunu yazdı. Alesger'e göre bu karanlık projenin kökleri Papa 6'ncı Paul tarafından 1970'li yıllarda atıldı. Papa 2'nci Jean Paul'ün 31 Aralık 1999'daki Milenyum mesajında sarf ettiği, "1'inci bin yılda Avrupa Hıristiyanlaştırıldı, 2'nci bin yılda Amerika ve Afrika, 3'üncü bin yılda ise hedef Asya'nın Hıristiyanlaştırılmasıdır" sözleri de bu projenin sürdürüldüğünü gösteriyor. Alesger, Gülen'in 9 Şubat 1998'de Vatikan'da sarf ettiği "Papa Hazretleri'nin başlattığı ve halen süren Dinlerarası Diyalog için kurulmuş Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olma amacıyla buradayız..." sözlerine de dikkat çekiyor.