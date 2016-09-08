Demirtaş ve Yüksekdağ’a iddianame şoku

HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında dokunulmazlıkların kaldırılmadı ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak olan Yüksekdağ hakkında ‘örgüt propagandası’, ‘İzinsiz tertiplenen yasadışı toplantı ve gösteriye katılmak’ ve ‘Suçu ve suçluyu alenen övme’ suçlaması yapılırken, Demirtaş'a ise ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı.

Dokunulmazlıkların kaldırılışının ardından HDP'li milletvekillerine yönelik yürütülen soruşturmalar bir bir sonuçlandırılıyor. Bunun son örneği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında yürüttüğü soruşturmalar oldu.



Yüksekdağ ve Demirtaş hakkında Özel Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı vekili Selamettin Celep tarafından iki ayrı iddianame hazırlandı. Selahattin Demirtaş'a eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na 'kamu görevlisine alenen hakaret', Yüksekdağ'a ise 'örgüt propagandası', 'İzinsiz tertiplenen yasadışı toplantı ve gösteriye katılmak' ve 'Suçu ve suçluyu alenen övme' suçlamasıyla dava açıldı.



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YASADIŞI GÖSTERİ VE ÖRGÜT PROPAGANDASI

Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede 15 Şubat 2015 tarihinde HDP ve Halkların Demokratik Konrgesi (HDK), Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H)'nin PKK Terör Örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıldönümü nedeniyle herhangi bir izin almadan toplantı organizasyonu düzenledikleri belirtildi. PKK bayrakları ve Öcalan'ın posterleriyle Fatih Saraçhane parkında toplanıp ve Aksaray Metro durağı civarında yürüyüşe geçmeye hazırlandıkları ifade edilen iddianamede, HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ ile eski HDP'li milletvekili Sebahat Tuncel'in gruba dahil oldukları anlatıldı.

SUÇU VE SUÇLUYU ÖVDÜLER

Yaklaşık Bin 300 kişinin yasadışı bir şekilde toplanmasına emniyet güçlerinin yürüyüşe izin vermediği belirtilen iddianamede, Yüksekdağ ve Tuncel'in gruba karşı konuşma gerçekleştirdikleri ifade edildi. Kamuoyunda suçlu bilinen Abdullah Öcalan'ın yakalanmasını protesto etmenin suçu ve suçluyu övme suçunu oluşturduğu kaydedildi.



DEMİRTAŞ HAKARET ETTİ

Demirtaş hakkındaki iddianamede ise eski Başbakan Ahmet Davutoğlu müşteki olarak yer aldı. Demirtaş'ın 7 Eylül 2015 tarihinde CNN Türk'te katıldığı programda Hakkari Dağlıca'daki 16 askerimizin PKK Terör örgütü tarafından şehit edilmesinin ardından ' Çocuk katili bir Başbakan' dediği ifade edilen iddianamede, şüpheli hakkında 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. iddianamede, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ilke ve kararları ile Anayasa'da belirtilen düşünce ve düşünceyi yayma özgürlüğü sınırlarının aşıldığına dikkat çekildi.

ÇAĞRILARA CEVAP VERMEDİLER



Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken Demirtaş hakkında hazırlanan iddianame ise Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Demirtaş ve Yüksekdağ'a yönelik soruşturmalarla ilgili kendilerine çağrı kağıdı gittiği ancak savcılığın çağrılarına cevap vermedikleri öğrenildi.