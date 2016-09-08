Hainler cezaevinde kalkışma peşinde

FETÖ’cülerin cezaevinde havalandırma sırasında kendi aralarında not pusulalarıyla haberleşip, ilk duruşma gününde ailelerin geniş katılımlı bir miting hazırlığı içinde oldukları da belirlendi. Fetullahçı darbecilerin uluslararası kamuoyunu etkilemek için cezaevinde isyan çıkarma hazırlığında oldukları da iddialar arasında…

FETÖ'cü teröristlerin cezaevinde bile hainlik peşinde oldukları ortaya çıktı. FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne konulan Ramazan K. ile Recep K.'nın, 27 Ağustos 2016 tarihinde diğer FETÖ/PDY tutuklularıyla iletişim kurmak amacıyla koğuş bahçesine içinde notlar yazılı pusula attıkları tespit edildi. Atılan pusulalar önce cezaevi yönetimi tarafından incelendi.



FETÖ'cülerin tutuklu yakınlarından ilk duruşma gününde büyük bir miting düzenlemeleri ve bunun için de organize olmalarını istedikleri belirlerdi.

SOSYAL MEDYA TALİMATI

Bir başka not ise şöyle: "Yeni mevzular var ilk görüşte aileler paylaşsın. Toplu bir miting tarzı bir şey olacak maksimum katılım sağlansın. Fox, Kanal D her sabah akşam twitterdan bütün herkes yazsın dışarıda..."





Kozmik vaizi tutuklandı

FETÖ lehine söylemleriyle gündeme gelen ve MİT TIR'larının durdurulması öncesinde olaydan haberdar olduğu anlaşılan Diyanet İşleri Başkanlığı Üsküdar Müftülüğü Cezaevi Vaizi Ömer Faruk Şentürk tutuklanarak cezaevine konuldu. FETÖ vaizinin evinden 1 dolar çıktı. (Akşam)

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