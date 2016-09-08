Kripto FETÖ'cülere dev operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'kripto FETÖ'cülere' yönelik operasyon başlattı 85 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 60'ı general ve kurmay albaylardan oluşuyor. Muvazzaf askerler ile irtibatı bulunan FETÖ abileri hakkında da gözaltı kararı verildi.

Fetullahçı terör örgütü ne yönelik operasyonlar tamgaz sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'kripto FETÖ'cülere' yönelik bu sabah büyük bir operasyon başlattı.



FETÖ'NÜN 'SIR KUTUSU'NU ÖZEL EKİP ARIYOR

Ordu içinde yuvalanan kripto fetoculeri tespit eden Başsavcılık, çoğu albay ve general 85 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İsmail Uçar yönetimindeki İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen operasyonda FETÖ'cü askerlerin abileri hakkında da gözaltı kararı verildi.



FİRARİ DARBECİLER YAKALANDI!

İstanbul Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, kripto FETÖ'cü askerler ve abileri hakkında eşzamanlı arama ve gözaltı çalışması başlattı. 15 ili kapsayan dev operasyon tüm hızıyla sürüyor.