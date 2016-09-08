Mevlüt Çavuşoğlu: Musul ve Rakka operasyonu çok önemli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rakka'dan DAEŞ'i temizlemediğiniz sürece buradaki mevcudiyeti devam edecektir. DAEŞ'i tamamen Suriye'den temizlemek istiyorsak, hem Musul hem de Rakka operasyonu çok önemli dedi.

Suriye'de siyasi çözüm arayışları sürerken, Londra'da fikirdaş ülkeler ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rakka'dan DAEŞ'i temizlemediğiniz sürece buradaki mevcudiyeti devam edecektir. DAEŞ'i tamamen Suriye'den temizlemek istiyorsak, hem Musul hem de Rakka operasyonu çok önemli dedi.

RAKKA SURİYE'DE DAEŞ'İN ÜSSÜDÜR

Hem Musul hem de Rakka operasyonu çok önemli diyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

Rakka Suriye'de DAEŞ'in üssüdür. Rakka'dan DAEŞ'i temizlemediğiniz sürece DAEŞ'in mevcudiyeti Suriye de hatta Irak'ta devam eder, çünkü hem Irak'a hem de Suriye'ye gelip geçiyorlar, geçirgenlik var. Zaten sınır diye bir şey kalmadı maalesef ortada. Burada mevcudiyeti devam edecektir. O nedenle eğer DAEŞ'i tamamen Suriye'den temizlemek istiyorsak, hem Musul hem de Rakka operasyonu çok önemli. Biz başından beri bunu söylüyoruz. Karadan yerel güçleri desteklemesek, kara operasyonu olmazsa havadan saldırılarla DAEŞ'i yok etmek mümkün değil. Hatta durdurmak mümkün değil. Gerek kamuoyu, basın önündeki söylemlerimize bakarsanız gerekse koalisyon toplantılarında DAEŞ'e karşı oluşturulan ve Uluslararası Suriye'ye Destek Grubu toplantılarında yaptığımız tüm açıklamalarda bu var. Ama bu tek başına Türkiye'nin yapabileceği bir şey değil. Tek başına Türkiye'den yapılmasını beklemekte doğru değil. Evet, sınırımızın diğer tarafından gelen tehdide karşı Özgür Suriye Ordusu ve yerel güçleri desteklememiz ve katkı sağlamamız son derece doğaldır. Ama Rakka ve diğer bölgelerdeki operasyonu iyi planlamak lazım. Ve herkesin katkı sağlaması lazım. Yerel güçlerin eğitilip donatılması ve özel kuvvetlerinde sadece bizim değil değişik ülkelerin katkı sağlaması lazım. Yönlendirme yapması lazım. Bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımız, Obama dahil birçok liderle gündeme getirdi. Aynı şekilde bugünkü toplantılarımızda gündeme getireceğiz. Ama esas istihbarat dahil güvenlik birimlerinin bunu çok iyi tartışması gerekiyor. Ve iyi hazırlanmış, sonuç odaklı bir planın, stratejinin olması gerekiyor.

"RUSYA VE ABD'NİN ATEŞKES KONUSUNDA ÇABALARI VAR"

Londra'da fikirdaş ülkeler ile bir araya geldiklerini belirten Çavuşoğlu, Ateşkes konusunda eş başkanlar Rusya ve ABD'nin bir çabası var. Diğer taraftan Suriye'de siyasi ve kalıcı bir çözüm için tekrar müzakerelerin başlaması, siyasi dönüşüm için neler düşülüyor...Bu açıdan muhalefetin vizyonu nedir. Onlarda bir sunum yaptılar ve toplantıya da katılarak düşüncelerini paylaştılar. Son derece verimli bir toplantı oldu. Ve fikirdaş ülkeler olarak biz de, ateşkes ve siyasi çözüm konusundaki düşüncelerimiz paylaştık. Dolayısıyla zamanlamasıda iyidi. Faydalı bir toplantı oldu. Bu vesileyle de Boris Johnson'ı tebrik ettim. O da darbe girişiminden hemen sonra beni aramıştı. Bugün bir kez daha Türkiye'ye olan desteklerini vurguladılar diye ifade etti.

STRASBOURG TEMASLARI

Strasbourg temaslarını oldukça olumlu geçti Fransız Dışişleri Bakanı ve Muhalefetin koordinatörü Riyad İcab'la ikili görüşmeler yaptığını belirterek Strasbourg'daki temaslarına da değinen Çavuşoğlu, Slovenya Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı, AGİT genel sekreteri, Kosova, Macaristan, Makedonya, Lüksembourg, Hollanda Dışişleri Bakanları ve Bosna Hersek Yüksek Temsilcisiyle görüştüğünü ve Bosna'da durumun biraz karışık olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu,Strasbourg'ta dışişlerleri bakanlarıyla darbe sonrasındaki süreci değerlendirdiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, Türkiye nasıl görüyor, ne yapıyoruz. AB Konseyi ile nasıl işbirliği yapıyoruz. Elbette sitemlerimiz de oldu. Bazı başbakanlardan, dışişleri bakanlarından mesajlar geldi. Bir taraftan Türkiye'yi konuşuyoruz, bir taraftan Suriye'yi konuluyoruz. Diğer taraftan bölgesel gelişmeleri değerlendiriyoruz. Türkiye AB ilişkilerini ve bundan sonra ne yapabileceğimizi konuşuyoruz. Yine Komiser Han'la kahvaltıda bir araya geldik ve sitemimizi de ilettik. Onlardan beklentilerimiz de net bir şekilde söyledik. O bakımdan da verimli bir toplantı oldu. Zaten Cuma günü Mugharini ile Ankara'da AB bakanımız Ömer Çelik'le birlikte ağırlayacağız. Böyle yoğun bir diplomasi içine girdik. Yarın Katar Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ankara'da. Cuma günü Norveç Dışişleri Bakanı da geliyor. NATO Genel Sekreteri Stoltonberg geliyor. Son iki üç haftadır böyle yoğun bir şeye girdik ama şikayetimiz yok dedi.

BU SAATTEN SONRA MUHALEFETİN ESED'İ KABULLENMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Bir ülkenin kaderini bir kişiye bağlamak doğru değil Suriyeli muhaliflerin sunduğu 3 aşamalı vizyonu ne kadar gerçekçi buluyorsunuz sorusuna Bakan Çavuşoğlu, Bence çok iyi hazırlanmış bir belge ve ortaya konulan vizyon. Ama önemli olan uygulabilmesi. Uygulanabilmesi içinde herkesin destek vermesi gerekir. Esasen bir ülkenin kaderini bir kişiye bağlamak doğru değil. Herkesin kabul edebileceği ve destekleyebileceği kişiler üzerinde durmak daha gerçekçi. Bu saatten sonra muhalefetin Esed'i kabullenmesi mümkün değil. Esed'i kabullenmemesi demek çatışmaların, kaosun devam etmesi demek. Dolayısıyla bir kişiye takılıp kalmamak lazım ve Suriye'nin geleceğini konuşmak lazım. Muhalefetin ortaya koyduğu vizyonda tamamen bunu kapsıyor. Bence gerçekçi. Ama Esed'i destekleyen ülkelerinde bunu görmesi gerekiyor şeklinde cevap verdi.

RAKKA’YA HAVADAN, MUSUL’A KARADAN DESTEK VERİLECEK