O amiraller sorguya alındı

Donanma Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi darbe girişimini yönettikleri iddia edilen ve İstanbul Tuzla'da saklandıkları evde yakalanan Gölcük Deniz Ana Üs eski Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren ile Güney Grup eski Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'ndeki Donanma Komutanlığı'nda Deniz Ana Üs eski Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren darbe girişimini yönetti. Hayrettin İmren darbe girişimin olduğu gece ilerleyen saatlerde askerlere, "Artık, Donanma'nın hakimiyeti bende. Donanma komutanı gelse bile tutuklayacağım. Bunu engellemek isterseniz önce bana sıkacaksınız" diye seslendi. Bu sırada bir astsubay, "Bu vatanın sağ salim olması için gerekirse sana bile sıkarım" diyerek karşılık verdi. Hayrettin İmren'in talimatına askerler uymadı. Hayrettin İmren ile Güney Grup eski Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, darbe girişiminin başarısız olması üzerine Sahil Güvenlik botu ile kaçtı. Bir hücumbot, Sahil Güvenlik botunun peşine düşse de, manevra kabiliyeti güçlü olan bot İzmit'te bir rıhtıma yanaştı. Hayrettin İmren ile Nazmi Ekici bottan indikten sonra bir araca binerek ortadan kayboldu.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANMIŞLARDI

Hayrettin İmren ile Nazmi Ekici dün akşam İstanbul Tuzla'da saklandıkları evde yakalandı. İki firari Amiral gece saatlerinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, tanınmamak için İmren'in bıyık, Ekici'nin ise topsakal bıraktığı görüldü. Darbe girişimini yöneten İmren ile Ekici sorguya alındı.

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