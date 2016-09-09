Ankara Emniyeti: 6 bin 479 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 'Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs' ve 'askeri darbe girişiminde bulunan FETÖ üyelerine yönelik 15 Temmuz'dan bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Ankara Emniyeti'nden yapılan açıklamada, 3 bin 436'sı askeri personel, 301'i emniyet personeli, 636'sı hakim ve savcı, 15'i merkez valisi, vali yardımcısı ve kaymakam, bin 82'si kamu görevlisi, 3'ü büyükelçi, bin 6'sı değişik meslek grubundan olmak üzere toplam 6 bin 479 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

İKİ YENİ KARARNAMEYLE İHRAÇ EDİLENLERİN LİSTESİ

İŞTE İHRAÇ EDİLEN POLİSLERİN TAM LİSTESİ

İŞTE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN İHRAÇ LİSTESİ