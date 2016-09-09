Cerablus 3 yıl aradan sonra yeniden aydınlanacak

Türkiye’den Cerablus’a verilecek elektrik çalışmalarında sona gelindi. Aksilik çıkmaması durumunda bu gece yarısından itibaren Cerablus’a elektrik verilmesi planlanıyor.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DAEŞ militanlarından temizlenen Cerablus'ta günlük yaşamı normale döndürmek için Türkiye tarafından yürütülen alt yapı çalışmaları hızla sürüyor. Türkiye tarafından Cerablus'a verilecek elektrik çalışmalarında sona gelindi. Karkamış'ta çalışmalarını tamamlayan yüklenici firma Cerablus'ta da çalışmalarını tamamladıktan sonra en geç Cumartesi günü Cerablus'a elektrik vermeyi planlıyor.

50 METRELIK ALANDA HASSAS ÇALIŞMA

Karkamış Dağıtım Merkezi'nden alınan elektriğin 3 kilometre yer altı yüksek gerilim kablosuyla Cerablus'a verileceği öğrenildi. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde çalışmalar tamamlanıp Karkamış'taki trafo devreye alınırken, Cerablus'ta ise sadece 50 metrelik mayınlı alanda hassas çalışma yürütüleceği belirtildi. 50 metrelik alanda yatay sondajla mayınlar patlatılmadan kablolar 6 ile 10 metre derinlikten geçirildikten sonra Cerablus'taki çalışmalar da tamamlanmış olacak.

Öte yandan Cerablus'ta hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdüren ekiplerin 5 gün boyunca gece gündüz çalıştığı öğrenildi.

CERABLUS'TAKİ DAEŞ İZLERİ SİLİNİYOR

BİZ DÖNDÜK CERABLUS!