AK Parti bayram reklamı vermeyecek!

Başbakan Binali Yıldırım kamuda başlattığı tasarruf seferberliğini parti içinde de sürdürüyor. AK Parti MYK toplantısında gerekli talimatları veren Binali Yıldırım, bayrama özel kararlar da aldı.

Dün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Mehmet Müezzinoğlu'ndan boşalan Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'na atama yapılması bekleniyordu ama yeni isim bayramdan sonra gelecek.

KURBAN BAYRAMI İÇİN REKLAM YOK!

Başbakan Binali Yıldırım Mali İşler, Ekonomi İşleri ve Tanıtım Medya Genel Başkan Yardımcılarına talimat verdi. Gösterişten uzak durulsun dedi ve ilk adımı da kendisi attı. Bu sene Kurban Bayramı nedeni ile reklam verilmeyecek. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri 15 Temmuz süreci, o dönem şehit olanlar. Sonrasında terörle mücadele kapsamında şehit olanlar. Başbakan Binali Yıldırım da bu yüzden gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.



KAMUDA TASARRUF SEFERBERLİĞİ

Başbakan Yıldırım 2 ay önce "Kamuda tasarruf seferberliği başlatacağız" demişti. Aynı talimatı parti teşkilatı için de verdi.

Yani sırf Genel Merkez'de değil 81 ilde de aynı hassasiyet gösterilecek. Amaç tasarruf ama en çok da gösterişten, abartıdan uzak durulması.

Kaynak: Habertürk