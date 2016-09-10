Bingöl'deki terör operasyonu

Bingöl'de, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Bingöl Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan T.B, R.I, Ş.B, A.K, C.B, İ.B. ve R.B. tutuklandı.

M.B, Ö.Ö, R.H. ve H.H.M. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DAEŞ'İN TÜRKİYE SINIRIYLA TEMASI KESİLDİ!

DAEŞ'e yönelik Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında il merkezinde 12 şahıs ve bir dernek binası, bu derneğe ait pansiyon ile bir kitabevine eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, iki ruhsatsız av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait 7 kitap, DAEŞ'in üst düzey yöneticileri Abdullah Azzam ve Halis Bayancuk tarafından yazılan örgütsel kitaplar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.