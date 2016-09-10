PKK’nın can damarı kesildi

Tendürek Dağı’nda örgütün “Devlet buralara giremez” dediği bölge temizlendi, Mavi Liste’deki azılı 2 teröristin de telsizleri sustu. Temizlenen bölgeye üs bölgeleri kuruluyor

Van'ın Çaldıran, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri ile İran'ın Dambat bölgesi üçgeninde yer alan Tendürek Dağı'ndaki büyük operasyon ile PKK bozguna uğratıldı. Örgüt, yüksek rakımlı coğrafi konumu ve İran sınırında yer alması nedeniyle uzun yıllar bölgeyi geçiş güzergâhı olarak kullandı ve "Devlet buralara giremez" diyerek kara propaganda yürüttü. Örgüt, çözüm sürecinin ardından en azılı teröristleri Tendürek'e kaydırdı. Sözde Serhat Eyalet sorumluluğuna da bizzat Cemil Bayık tarafından seçilen 'Yaşar' kod adlı Yusuf Şek ile yardımcısı 'İsa' kod adlı terörist İsa Teres getirildi. İran'da eğitim alan teröristleri Tendürek Dağı'ndan sivil kıyafetlerle Van ve ilçelerine gönderen PKK, teröristleri sanki o ilçede yaşayan kişiler gibi gösterdi.



KARADENİZ'E GEÇİYORLARDI

İran'dan sızan bazı teröristler de Van'ın Tendürek Dağı'na geldikten sonra Çatak kırsalından Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağlarına geçiş yapıyordu. Yine Halkların Birleşik Devrim Hareketi adıyla Karadeniz'e sızacak terörist gruplar da buradan geçiş yapıyordu. F-16 uçağı ile taarruz helikopterlerinin de destek verdiği 10 gün süren Tendürek Dağı operasyonunda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. 150 teröristin barınabileceği 3 katlı, 5 odalı 4 ayrı sığınak da içindeki lojistik malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi. Terörist Yusuf Şek ile yardımcısı İsa Teres'in telsizlerinin de çevrim dışı olduğu ve öldürülmüş olabilecekleri değerlendiriliyor. Bu iki azılı terörist, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesindeki 1,5 milyon liralık mavi kategorisinde yer alıyordu. Yusuf Şek'in Bingöl'de 8 polis, Elazığ'da 10 asker, Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıların emir ve talimatını verdiği belirlendi. Yardımcısı İsa Teres'in ise 57 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinden dolayı arandığı öğrenildi.



ÜS BÖLGESİ KURULUYOR

Tendürek'te yuvalanan teröristlerin tümden imha olduğu bildirilirken, güvenlik güçleri bu bölgeye kalıcı üs bölgeleri kurmak için hazırlık yapmaya başladı. Teröristlerden temizlenen bu bölgede alan hakimiyeti tamamen güvenlik güçlerinin elinde bulunuyor.