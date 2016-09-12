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'ta terör operasyonunda 2 hain öldürüldü

  • AA
  • Giriş Tarihi: 12.9.2016 12:24 Güncelleme Tarihi: 12.9.2016 12:26
Şırnak'ta terör operasyonunda 2 hain öldürüldü
Şırnak'ta terör operasyonunda 2 hain öldürüldü

'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, " hazırlığında teröristler bulunduğu" ihbarı üzerine İlçe Komutanlığı ekiplerince Kavaközü köyünün Seyrantepe mezrasında operasyon düzenlendi.

Tespit edilen örgüt üyelerinin, güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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