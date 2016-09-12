Şırnak'ta terör operasyonunda 2 hain öldürüldü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "eylem hazırlığında teröristler bulunduğu" ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kavaközü köyünün Seyrantepe mezrasında operasyon düzenlendi.
Tespit edilen örgüt üyelerinin, güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 2 kadın terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.VAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMA!