Çukurca'da katır sırtında silah ele geçti, 2 kişi gözaltında

Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 katırla birlikte sınırı geçen 2 şüpheliyle birlikte silah, mühimmat, kaçak sigara ve telefon ele geçirildi.

Çukurca İlçesi'ne 20 kilometre uzaklıktaki Kuzey Irak'a sıfır noktada bulunan Çığlı Köyü bölgesinden 2 kişinin 3 katırla birlikte sınırı geçtiğini termal kameradan tespit eden Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Jandarmayla birlikte bölgeye intikal eden birlikler, şüphelileri durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 6 Kalaşnikof marka tüfek, bu tüfeğe ait 6 şarjör, 12 tabanca, çeşitli markalarda 179 cep telefonu, 18 bin 500 paket çeşitli markalarda sigara ele geçirildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, 2 şüpheli gözaltın alındı.

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