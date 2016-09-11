Çukurca'da PKK yıkılınca HDP devreye girdi

Zaiyat endişesiyle uzun yıllardır güvenlik güçlerinin kısıtlı operasyon yapabildiği Hakkari Çukurca kırsalında 186 PKK'lı teröristin öldürülmesi örgütte ve siyasi uzantılarında büyük panik yarattı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hakkari'nin Çukurca kırsalında terör örgütü PKK'ya indirdiği ağır darbenin, örgütte ve siyasi uzantılarında paniğe yol açtığı belirtiliyor. PKK, en güvendiği noktalardan Çukurca kırsalında 186 kayıp vermenin şokunu yaşıyor. TSK'nın Çukurca kırsalında yerli ve silahlı İHA Bayraktar'ın da katıldığı hava harekâtında, teröristlerin sığınakları da imha edildi. TSK'nın bölgeyi ablukaya alarak düzenlediği operasyonlar sonucu teröristlerin ciddi can kaybına uğramasının yol açtığı moral bozukluğunun, örgütün telsiz konuşmalarına da yansıdığı kaydediliyor.

HDP'DEN 'AÇLIK GREVİ' TİYATROSU

"ORADAN AYRILMAYIN GEREKiRSE İNTİHAR EDİN"

Uzmanlar, zayiat endişesiyle 1997'den beri Çukurca'da güvenlik güçlerinin sınırlı operasyonları nedeniyle nispeten rahat hareket eden PKK'nın, son operasyonlarla adeta şok yaşadığını söylüyor. Güvenlik kaynaklarına göre, Kandil'deki örgüt yöneticilerinin, Çukurca kırsalında büyük kayıp vermelerinin ardından psikolojik çöküntü yaşayan teröristlere telsizle "bölgeden asla ayrılmama, gerekirse intihar etme" talimatı verdikleri tespit edildi. Çukurca kırsalının sembolik önemi nedeniyle, o bölgenin teröristlerden temizlenmesinin örgütün çöküşü açısından bir kırılma noktası olacağının altını çizen yetkililer, bunun bilincinde olan Kandil'in oradaki elemanlarını şok ve çöküntüden kurtarabilme çabası içinde olduğu değerlendirmesini yapıyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ÇUKURCA'DA TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRMIYOR

SİYASI KANAT DEVREDE

Güvenlik kaynakları, TSK'nın kararlı ve sonuç alınan operasyonlarını püskürtmede başarısız olan PKK'ya en büyük desteğinse siyasi kanattan geldiğine dikkati çekiyor. Örgütün siyasi kanadının PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ı bahane ederek açlık grevleri başlatması, sivil protesto gösterileri, bazı yerlerde kalkışma hazırlıkları gibi gelişmeler, PKK'nın Çukurca'daki hezimeti kamuoyundan saklama çabalarının göstergesi olarak yorumlanıyor. Büyük kayıplar veren terör örgütünde psikolojik çöküntünün derinleşmesiyle örgütten kopuşların başlaması ihtimalinin de PKK'yı paniğe sevk ettiği ifade ediliyor. Öte yandan, terör örgütünün hezimeti unutturmak için sivil itaatsizlik eylemlerinin yanı sıra sansasyonel kanlı eylemlere de yönelebileceği dile getiriliyor.

ÖCALAN’A, AİLESİYLE GÖRÜŞ İZNİ VERİLECEK

12 BÖLGEDE BÜYÜK OPERASYON

Şehir merkezlerinin teröristlerden temizlenmesinin ardından örgütün kırsaldaki uzantılarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. TSK, dağlık alanda aralarında örgütün sözde üst düzey örgüt yöneticilerinin de yer aldığı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi amacıyla Kars, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Şırnak, Hakkâri ve Ağrı'daki 12 kritik noktaya yönelik hava destekli operasyon gerçekleştiriyor.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Uydu görüntüleri, insansız hava aracı ve istihbari bilgiler doğrultusunda, PKK'lı teröristlerin yoğunlaştığı Hakkâri'nin Çukurca, Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri kırsalı, Ağrı'da Tendürek Dağı, Kars'ın Kağızman İlçesi'ndeki Çemçe-Madur bölgesi, Tunceli'nin Çemişgezek ile Hozat ilçeleri arasındaki Aliboğazı mevkisi olmak üzere 12 noktaya yönelik operasyonlara geçici köy korucuları da destek veriyor. -Habertürk-