Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar belediyecilik yapmadılar

İstanbul'da "Milletle Bayramlaşma Programı'nda" konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayyum atanan 28 belediye ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu belediyelerin asli işleri olan belediyeceliği yapmadıklarına dikkat çeken Erdoğan, "Bir belediyenin makam aracı eylemde kullanılır mı? Bunlar kullandı! Şimdi bedel ödüyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki Milletle Bayramlaşma Programı'ndaki konuşmasına bayramın birinci günü Van'da yaşanan terör saldırısına değinerek başladı. Erdoğan, "Saldırıda 53 gazimiz oldu. Yaralıların biri hariç hepsi taburcu oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun tezahuratlar altında başlayan konuşması şöyle devam etti:

"Hiç bitmeyecek gibi gelen gecelerde birbirimize kılavuzluk ettik. 2002'den beri süren mücadele döneminde birlikteydik. Temeli iman ve ahde vefa olan bu bağ olmasaydı ne 15 Temmuz'dan ne de terör kılıfında sürdürülen uluslararasıoperasyonlardan kurtulma durumumuz olmazdı.

Milletle aranızda siz yürüdüğünüzde 79 milyonu arkanızdan yürütecek bir ilişki varsa hiç korkmayın. 367 garabeti de çıkarsalar, terörle, tankla da üzerinize gelseler hiç fark etmez.

F-16'lar, tanklar toplar kar etmedi. Bu millet o gece imanı imandan bi nasip olanlara gösterdi.

NOKTA KOYMADIK, VİRGÜL KOYDUK

Milletin çoğu kez görünmeyen fakat varlığını daima hissettiğiniz gücü rakipsizdir.

Dikkat ederseniz nokta koymadık, virgül koyduk. Önce biz kendi aramızda iki elin parmaklarının kenetlendiği gibi güçlü bir şekilde bir olacağız.

Her fırsatta ne diyorum.. Tek millet! 79 milyon tek millet! Kardeşlerim bunu sağlayacağız. Bu mübarek Kurban Bayramı'nda Van'da bomba patlatan alçakları döktükleri kanda boğacağız.

zira bu mübarek bayramlarımızı bu millete zehir etmeye kimsenin hakkı yok. bu alçaklar bunların hesabını verecekler.

İkincisi tek bayrak! Bu bayrak rengini şehitlerimizin kanından alıyor. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Vatan şehit kanıyla yoğruluyorsa vatandır.

Tek Devlet! Devlet içinde devlet olmaz. Olmadı olmayacak. Onun içinde Pensilvanya'ya mı başka yere mi sonuna kadar onlar kaçacak biz kovalayağız.

MİLLET İDAM İSTİYOR

Beyefendi kendisi kainatın imamıymış, 170 ülkede faaliyetleri varmış! Kıtalarda imamları varmış. Şimdi savruldular. Değerli Kardeşlerim bununla ilgili kanaatimi söyledim. Millet idam istiyor. Eğer parlamento buna karar verirse kimsenin buna karşı çıkma hakkı yok.

Bazı Avrupalı liderler diyor ki siz idamı savunuyorsunuz. Demokrasi milletin iradesidir. Eğer millet istiyorsa parlamento bu kararı verir. Bunun kararını verecek olan AB değildir.

Parlamento karar veriyorsa siz buna karışamazsınız.

"SON G-20 ZİRVESİNDE DÜNYA LİDERLERİYLE KONUŞTUM"

Son g-20 zirvesinde bunları dünya liderlerleriyle konuştum. Bir taraftan hak veriyorlar bir taraftanda idamı konuşuyorlar. İdamı konuşanlar da daha çok AB üyesi ülkeler. 15 Temmuz'da ortaya konan tarihi direniş gösterilen kahramanlık dünyanın hayranlığını kazanmıştır.

Biliyoruz ki oyun büyük.. Irak, Suriye, Mısır, Tunus, Libya.. Oynanan oyun müslüman ülkelerle. Milletimiz bizden bu oyunu kökünden bozmamızı istiyor.

Bunun için öncelikle FETÖ'yü bir daha ihanet edemeyecekleri noktaya getirmeliyiz. Önemli bir mesafe katettik. Bir diğer tarafta da bölücü terör örgütü bulunuyor. Hepsi de bu ülkeye zarar verme misyonu ile hareket ediyor.

28 BELEDİYEYE ATAMA

PKK'nın güdümündeki bazı belediyeler kanlı saldırılarda çok aktif görev üstlendiler. Belediyelerin imkanlarını terörün emrine verenler terörün uşaklığını yapmışlardır.

28 belediye başkanı görevden alındı. Diyorlar ki seçilmiş Başkanlar nasıl görevden alınır! Bal gibi alınır. Çalışma alanın neyse o alanda çalışacaksın. İş makinelerini sen kalkıpta sen terör estirmek için kullanırsan adalet sistemi gelir sana bunun hesabını sorar. Ama bitmedi daha devamı var.

Bunlar rahat durmuyor. Belediyenin kamyonlarıyla TNT taşıdılar. Tüm bombalama sistemlerinde kullanmak üzere tüp gazlar taşıdılar.

"ŞİMDİ BEDEL ÖDÜYORLAR! BUNLAR BELEDİYECİLİK YAPMADILAR"

Düşünebiliyor musunuz? Bir belediyenin makam aracı eylemde kullanılır mı? Bunlar kullandı! Şimdi bedel ödüyorlar.

Bu konuda geç bile kalındı. Aslında çok daha öncesinden gerekli adımlar atılmadı değil. 28 belediye başkanının yerine atamalar yaptı. Hangi partiden olursa olsun bunu ödemek zorunda. Tamamen hukuk içinde cereyan eden bu süreçlerin halkın menfaatine olduğundan kimsenin şüphesi olmasın. Bunların ora halkına yaptıkları zulmü yakından biliyorum. Her taraf leş.

Bunlar belediyecilik yapmadılar. Vatandaşı bunlardan mahrum yaşamaya mahkum ettiler. Belediyecilik yapmak yerine örgüte payandalık yapan bu kişiler zaten gerçek anlamda belediye başkanı değildi. Seçimle işbaşına gelmiş olmak hiç kimseye elindeki imkanları terör örgütüne peşkeş çekme imkanı vermez.

Sabredecek halimiz olmadı. Onun için Cerablus oldu onun için Rai oldu. Şuanda ateşkesteyiz. Temenni ederim ki iki üç köyde sıkıntı var. 48 saat başarıya ulaşırsa bir hafta daha uzayacak. Kimse Türkiye'yi Suriye'de farklı şeyle peşinde olduğumuzu söyleyemez. Türkiye'nin toprak derdi yok.

Bugün yaptığımız işin adı yıllardır herkese teklif ettiğimiz projenin hayata geçirilmesidir.

BENZER BİR ÇALIŞMAYA IRAK'TA DA İHTİYAÇ VAR!

Benzer bir çalışmaya ırak'ta da ihtiyaç vardır. Umuyoruz ki Irak merkezi hükümeti bu gerçeği görür.

Özellikle bayram gündemimizin bu meselelerden oluşmasından dolayı üzgünüm. Geçtiğimiz 14 yılda özellikle son 3 yılda pekçok kimseyi rahatsız ettik. Onlara kötü bir haberim var. Önümüzdeki günlerde çok daha fazla rahatsız olacaklar.