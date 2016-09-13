Sur ve Silvan belediyelerinde yasa dışı materyaller bulundu

KHK ile görevlendirmenin yapıldığı Diyarbakır'ın Sur ve Silvan belediyelerinde terör örgütüne ait propaganda materyalleri ele geçirildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirmenin yapıldığı Diyarbakır'ın Sur ve Silvan belediyelerinde güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, terör örgütüne ait çok sayıda gazete ve dergi ile bir teröriste ait üzerinde terör örgütü YPG arması mevcut olan fotoğraf bulundu.

Belediyelerde ele geçirilen yasa dışı materyallere el konuldu.

İŞTE KAYYUM ATANAN 28 BELEDİYE

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