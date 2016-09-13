Yıldırım: ABD kendi işine baksın

Başbakan Yıldırım, ABD’nin kayyum açıklamalarıyla ilgili, “Herkes kendi işine baksın. Ülkemizde kanunların, kuralların nasıl işleyeceğini başkalarından öğrenecek değiliz” dedi

Başbakan Binali Yıldırım bayram namazını İstanbul Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, ABD'nin kayyum atamaları değerlendirmesiyle ilgili olarak "Herkes kendi işine baksın. Biz ülkemizde kanunların, kuralların nasıl işleyeceğini başkalarından öğrenecek değiliz. Türkiye bir hukuk devleti. Her şey yasalarla gayet net olarak ortaya konmuştur. Türkiye'nin bu konuda kimseden ders almaya ihtiyacı da yoktur" dedi. Yıldırım kayyum atamalarıyla igili olarak ise şunları söyledi:



"Ne yazık ki bazı belediyeler, özellikle bölücü terör örgütünün adeta lojistik merkezi haline gelmiştir. Devletin kaynaklarını, milletin vergilerini, şehrin, ilçenin, beldenin güzelleşmesi için harcayacaklarına öyle veya böyle bölücü terör örgütüne aktarmak gibi bir yasal olmayan faaliyet içine girmişlerdir. Görevden alınan belediyelerin tamamında böyle bir durum söz konusu."



Yıldırım Suriye'deki ateşkes ve Fırat Kalkanı Harekâtı ile ilgili olarak ise "Ümit ederiz ki bu varılan ateşkes kalıcı olur. Çünkü 6 yıla varan süre içinde bu anlamsız savaştan hiç kimse kazanmamıştır. Artık Suriye'de bütün grupların, bütün mezheplerin, bütün etnik farklılıkların temsil edeceği, Suriye'nin toprak bütünlüğünü asla ıskalamayan, toprak bütünlüğünü sağlayan bir yönetim şeklini burada tesis edelim. Fırat Kalkanı yüzde 100 güvenlik saılanınıcaya kadar devam edecek" dedi.



BAŞBAKAN POLİSE KIZ İSTEDİ



Başbakan Yıldırım, bayram namazının ardından Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Üsküdar Çevik Kuvvet Yerleşkesi'ne geçti. Yıldırım simit, poğaça ve peynirden oluşan kahvaltıya da eşlik etti. Gelecek yıl düğün yapacak olan bir polisin nişanlısının ailesini arayan Yıldırım, düğünü erkene çekerlerse katılma sözü verdi. Yıldırım bir başka polisin dünürlük teklifi üzerine, önce kızla sonra da anne ve babasıyla telefonda görüştü. Yıldırım aileyi kızlarının polisle evlenmesine ikna etti. Yıldırım telsizden ise İstanbul'da görev yapan tüm polislerin bayramını kutladı.



