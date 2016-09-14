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Ahmet Budak hayatını kaybetti

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 14.9.2016 14:08 Güncelleme Tarihi: 14.9.2016 14:57
Ahmet Budak hayatını kaybetti
Ahmet Budak hayatını kaybetti

'nin Şemdinli İlçesi'nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müteahhit ve AK Partili siyasetçi Ahmet Budak, yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi altında tutulduğu Şemdinli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Budak'ın yakınları, acı haberle sinir krizleri geçirdi.

1 Kasım 2015'te gerçekleşen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde 'den AK Parti 1. sıra milletvekili adayı Ahmet Budak,Şemdinli ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Budak, kaldırıldığı Şemdinli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Budak'ın yakınları, acı haberle sinir krizleri geçirdi. Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

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