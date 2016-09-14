Cumhurbaşkanı Erdoğan: Van’da bin kilo bombayı patlatan alçakları döktükleri kanda boğacağız. ‘Seçilmişler görevden nasıl alınıyor?’ diyor. Bal gibi de alınır. Seçilmiş olmak terör örgütlerine peşkeş çekme hakkı vermez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "79 milyon bir bayrak altında" isimli bayramlaşma programına katıldı. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın düzenlediği programda konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



HESABINI VERECEKLER: Biz şu mübarek bayramın birinci gününde Van'da bin kilo bombayı patlatan alçakları er veya geç döktükleri kanda boğacağız. Bunun hiç lamı cimi yok. Zira bu mübarek bayramlarımızı, bu güzel günlerimizi bu millete zehir etmeye kimsenin hakkı yok. Bu şehitler boşuna şehit olmadı, bu gaziler boşuna gazi olmadı. Ama bu alçaklar bunun hesabını verecek" dedi.



SAVRULDULAR, KAÇIYORLAR: Pensilvanya'ya mı kaçar, nereye kaçarsa kaçsın, sonuna kadar inlerine girdik giriyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Bak beyefendi kendisi kâinatın imamıymış. 170 ülkede faaliyetleri varmış. Kıtalarda imamlar var. Türkiye'nin imamı var. Şehirlerin, ilçelerin imamı var. Devlet kurumlarının imamı var. Hesap büyük ama hesap farklı yerden döndü. Şimdi savruldular ve kaçıyorlar, onlar kaçacak biz kovalayacağız.



OYUN BÜYÜK: Türk milletinin yakın tarihteki imtihanlarından biri 15 Temmuz darbe girişimidir. Milletimiz bu imtihandan alnının akı ile çıkmıştır. Darbe girişiminde yer alan tabii FETÖ terör örgütü mensupları. Fakat biliyoruz ki oyun büyük. 15 Temmuz bu oyunun nihayeti değil aşamasıdır. Irak'ı karıştırdılar. Suriye, Afganistan, Mısır, Tunus, Libya, hepsini karıştırıyorlar. Oynanan oyun İslam dünyasında. Milletimiz bu oyunu kökünden bozmamızı istiyor. Bunun için FETÖ denen terör örgütünü bir daha ihanet edemeyecek hale getirmeliyiz.



BAL GİBİ ALINIR: PKK, FETÖ ve DAEŞ'in farkı yok. FETÖ'nün 17-25 ihanetinin devamı, PKK'nın Güneydoğu çukur eylemleri aynı. Bunların devamı 15 Temmuz. Bazı belediyeler çukur eylemlerinde çok aktif görev üstlendi. Belediye imkanlarını terör örgütünün emrine veren başkanlar, kamu görevinden ziyade örgütün uşaklığını yapmışlar. Devlet kimseye kendi aleyhinde faaliyet göstermesi için imkan sağlamak zorunda değil. Adalet sistemi bu sapmaları tespit edip gereğini yapmakla mükellef. 28 belediye başkanı görevden alınmıştır. Bazıları "Seçilmiş nasıl alınır" diyor. Bal gibi de alınır. Seçilmiş olmak size sınırsız devlet millet aleyhinde tasarruf yetkisi vermez. Çalışma alanın neyse bu alanda çalışacaksın.



IRAK MESAJI: Suriye'de 2-3 köyde sıkıntılar var. İnşallah bu ateşkes daimi hale gelmiş olur. Kimse Türkiye'yi Suriye'de farklı niyetler peşinde koşan bir ülke olarak gösteremez. Suriye'de toprak meselemiz yok. Suriye Suriyelilerindir. Bu operasyondan sadece terör örgütleri şikayetçi. Demek ki doğru yoldayız. Benzer bir çalışmaya Irak'ta ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Musul meselesinin çözümü, Türkiye'nin sağduyulu perspektifine, önerisine kulak verilmesinden geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından 15 Temmuz şehitlerinden Ömer Cankatar ve Erkan Pala'nın evlerine ziyarette bulundu. Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bazı devlet başkanlarıyla da telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



'DİRENECEK YÜREĞE, BİLEĞE SAHİBİZ'

"Temeli iman ve ahde vefa olan bu kenetlenme olmasaydı ne 2007'deki vesayet savaşında, ne Gezi ve 17-25 Aralık operasyonlarında, ne PKK, DAEŞ üzerinden yürütülen terör kılıfı uluslararası operasyonlarda, ne de 15 Temmuz darbe teşebbüsünde milletimizi kurtarma imkanımız olurdu. Hamdolsun bu kadro milletimizle birlik olduğunda sadece siyasi projelere, bürokratik saldırılara değil, en modern savaş makinelerine direnebilecek yüreğe, bileğe, dirayete sahip olduğunu göstermiştir. Eğer milletle aranızda siz yürüdüğünüzde 79 milyonu arkadan yürütecek bir ilişki varsa hiç korkmayın."



'KARARI MİLLET VERİR'

"Millet idam talebinde bulunuyor. Parlamento bununla ilgili kararı verdiği anda kimsenin buna karşı çıkma yetkisi yoktur. Demokrasi milletin iradesidir. Bunun kararını verecek olan AB değildir, bunun kararını verecek olan Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'dur, milletidir."



'HUKUK DEVLETİ İÇİNDE CEZA'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da bayramlaşma programında konuştu. Gül, 15 Temmuz'u anarak "Türkiye'ye bu karanlık sayfayı açan, bu acıyı tattıran ve şehitleri, gazileri bu hale getiren, Cumhurbaşkanı'na suikast teşebbüsünde bulunan, TBMM'yi bombalayanları ayıklayıp, cezalarını vermeliyiz. Tabii bütün bunları yaparken de onların yaptığı gibi vahşice değil bir hukuk devleti içinde yapmalıyız" dedi. Davutoğlu ise "Eğer bugün biz burada bayram havası yaşıyorsak, eğer bayram sabahı bütün bir millet olarak birbirimizle kucaklaşmışsak, burada en büyük pay 15 Temmuz gecesi bir ihanet çetesine karşı ayakta dimdik duran aziz şehitlerimizin kanıdır" diye konuştu.