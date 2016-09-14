Süleyman Soylu: Birer birer kapatacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, terörle mücadele konusunda kaybedecek zamanlarının olmadığını belirtti. İçişleri Bakanı Soylu, ABD Büyükelçisinin mesnetsiz açıklamalarına ilişkin olarak önemli açıklamlarda bulundu. Bakan Soylu, "Teröre karşı ortak deklerasyonu veren ülkeler için bu olay bir samimiyet testidir. Büyükelçi uyarılmalı. Teröre karşı biz bütün ülkelere sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. İstedikleri tüm teröristleri teslim ediyoruz. Ama çifte standartlı bir davranışın Türkiye'ye uygulanmasını manidar buluyoruz. Terör örgütünün istismar ettiği alanları birer birer kapatacağız." dedi.

ABD Büyükelçisinin mesnetsiz açıklamalarına bir tepki de Bakan Soylu'dan geldi. Yıllardır müttefikimiz olan ülkelerin büyükelçilerinin üzerine vazife olmayan konularda açıklama yaptığını ifade eden Bakan Soylu, "Bizim açımızdan hoş bir durum değil. Hiçbir bağımsız ülkeye yol haritası çizemezsiniz. Birilerine yön verir gibi konuşmaları bizi üzmüştür. Bu konuda büyükelçinin değerlendirmelerine cevabmızı o gün verdik ama asıl cevabı bu millet birliği ve kardeşliği ile yapmıştır" dedi.

BİRER BİRER KAPATACAĞIZ

Bakan Soylu açıklamasında şunları kaydetti: Dünyada yıllarca teröre karşı ortak bir deklerasyon söz konusudur. Teröre karşı ortak deklerasyonu veren ülkeler için bu olay bir samimiyet testidir. Büyükelçi uyarılmalı. Teröre karşı biz bütün ülkelere sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. İstedikleri tüm teröristleri teslim ediyoruz. Ama çifte standartlı bir davranışın Türkiye'ye uygulanmasını manidar buluyoruz. Terör örgütünün istismar ettiği alanları birer birer kapatacağız.

SÜLEYMAN SOYLU: BÜTÜN HAZIRLIKLAR YAPILDI! BAYRAM SONRASI UYGULANACAK