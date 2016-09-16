Tunceli'de öldürülen teröristin kimliği belli oldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristin Arjin Selçuk kod adlı Berfu Dilan Canbay olduğu açıklandı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda öldürülen teröristin kimliği belirlendi.
Valilikten yapılan açıklamada, 8 Eylül'de Ovacık ilçesi Kozluca bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen kadın teröristin, Arjin Selçuk kod adlı Berfu Dilan Canbay olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Cumhuriyet savcısının Ovacık İlçe Hastanesinde inceleme yapmasının ardından teröristin cenazesinin Malatya Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği belirtilen açıklamada, bölgede teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonların sürdüğü kaydedildi.MLKP'NİN OVACIK SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ