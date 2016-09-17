15 Temmuz sonrası ACİL koduyla tayin edilen isim de o aileden çıktı

15 Temmuz Fetullahçı Darbe girişiminden yalnızca 2 gün sonra ACİL koduyla yapılan tayin, bir kaymakamın dikkati sayesinde ortaya çıktı. Olay, Akın Öztürk ve o gece halkı bombalayan damadı Hakan Karakuş'u yakından ilgilendiriyor

Fetullahçı Teröristlerin kalkıştığı 15 Temmuz Darbe girişiminin hemen ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı'ndaki bir tayin dikkat çekti. Tayin edilen kişinin soyadına dikkat eden Kaymakam'ın ihbarı ile araştırılan durum Akın Öztürk ve damadı Hakan Karakuş'a kadar uzandı. İşte ayrıntılar...

ACİL KODUYLA TUNCELİ'YE...

Halk tarafından bastırılan hain girişimden sadece 2 gün sonra Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli koruma polisi V.K., 'acil' olarak Tunceli Ovacık'a tayin edildi. Her şey normal görünüyordu...

KARAKUŞ'UN KARDEŞİ, FETÖ'NÜN DE ABİSİ ÇIKTI

Ovacık Kaymakamlığı'nın koruma ekibine gönderilen V.K.'nın, darbe girişiminden tutuklu eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün pilot damadı Yarbay Hakan Karakuş'un kardeşi olduğu belirlendi. V.K.'nın FETÖ ile bağlantılı olduğu, emniyet içinde "abi" olarak nitelendirildiği iddia edildi.

KAYMAKAMIN DİKKATİ İLE GÖRÜLDÜ VE AÇIĞA ALINDI

V.K., kaymakamın şikâyetiyle açığa alındı. V.K.'nın deşifre olmaması için acil olarak gözden uzak Ovacık'a gönderildiği öne sürülünce FETÖ bağlantılı polislerin EGM Personel Daire Başkanlığı tarafından korunduğu iddiası gündeme geldi. Bunun üzerine Personel Daire Başkanlığı Atama Şube Müdürü Y.K., geçen ay görevden alındı.

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