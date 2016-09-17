Erdoğan BM Genel Kurulunda konuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmak için Amerika'ya gidecek. Erdoğan'ın liderler zirvesinde FETÖ, DAEŞ ve PKK konuları başta olmak üzere dünya ülkelerinin çifte standartlarına vurgu yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü yola çıkacağı BM seyahati kapsamında 19-22 Eylül arasında 71. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Amerika Birleşik Devletlerinin New York eyaletinde düzenlenecek olan toplantıya gidecek olan Erdoğan'ın önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

ÖNERİLERİ PAYLAŞACAK

BM Genel Kurulunda düzenlenecek olan "Mülteciler" konulu liderler zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Türkiye'nin dünyaya örnek olan sığınmacı politikasını anlatacak ve sığınmacı krizini sona erdirmek için Suriye sorununun kalıcı çözümüyle ilgili önerilerini liderlerle paylaşacak.

İKİRCİKLİ TUTUMDAN RAHATSIZ

Ayrıca Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği Dünya ülkelerinin küresel kriz ve konulara karşı ikircikli yaklaşımına da eleştiri getirmesi bekleniyor. Erdoğan burada FETÖ, DAEŞ ve PKK başta olmak üzere terör sorunu, buna bağlı olarak da Ortadoğu sorununa ilişkin ilkeleri ortaya koyacak.