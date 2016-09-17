PYD'li teröristler ABD bayrağının altında nöbet tutuyor!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan ve PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD kontrolünde bulunan Telabyad’ta ABD bayrağı için PYD terör örgütü üyelerinin nöbet tutuğu görüldü.

Telabyad ilçesinin sınırdan görünebilecek Minbatih Mahallesindeki üç yere ABD bayrakları asılmış ancak tepkiler üzerine bu üç bayrak indirilerek, sadece Telabyad gümrük kapısındaki ABD bayrağı asılı bırakıldı. Bugün sabah saatlerinden itibaren PYD terör örgütü üyelerinin, ABD bayrağı yanında nöbet tutukları görüldü.

TÜRKİYE TARAFINI DÜRBÜNLE İZLERKEN GÖRÜLDÜLER

Suriye'nin Telabyad ilçesinde ABD-PYD ve YPG bayrakları asılı dururken, ilçenin en hakim noktası olan Telabyad gümrük kapısında ise ABD bayrağı asılı duruyor. PYD terör örgütü üyelerinin Türkiye tarafını dürbünlerle izledikleri gözlemlenirken, çatıda PYD üyelerinin ABD bayrağı önünde cep telefonları ile selfie yaptıkları da gözlemlendi.

PYD'li teröristler ABD bayrağı için nöbet tutuyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Telabyad ilçesinde nöbet noktalarının kontrolleri ABD'li askerler tarafından denetlendiği ve askeri araçların gece saatlerinde devriye gezdikleri ifade edildi.

Türkiye'nin sıfır noktasında ise askeri zırhlı araçların olası gelişmelere karşın sınırda konuşlandığı görüldü.

PYD KARARGAHLARINDAKİ ABD BAYRAKLARI İNDİRİYOR

PYD, ABD BAYRAĞINI KALKAN OLARAK KULLANIYOR