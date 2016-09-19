Dumanlar sınırın bu tarafından görülüyor

Fırat Kalkanı Operasyonu ile desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin El Bab kasabasına ilerleyişi devam ederken, güzergah üzerindeki IŞİD hedefleri, karadan obüs ve roketatarlar, havadan ise savaş uçaklarıyla vuruluyor.

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kentinin doğusunda bulunan Cekke, Samandere ve Gidiriş, Baragidah ve Kefergan köylerindeki IŞID mevzilerine yönelik bombardıman bugün de devam etti.

Sabah saatlerinden itibaren IŞİD denetimindeki köyler, sınır hattında konuşlu Fırtına obüsleri, çok namlulu roketatarlar ile karadan, Türk F-16'ların da yer aldığı koalisyon ülkelerinin savaş uçakları tarafından havadan ateş altına alındı.

ATEŞKES SONRASI HALEP'TE İLK HAVA SALDIRILARI

IŞİD, ÖSO GÜÇLERİNE ROKETLERLE SALDIRDI

Öte yandan terör örgütü IŞİD militanları, ÖSO üyelerinin kontrolündeki Havar Köyü'ne roketatarlarla saldırdı. Saldırıda yaralanan bazı ÖSO askerleri araçlarla sınır hattına taşındı ve buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Karadan ve havadan hedef alınan IŞİD mevzilerinden yükselen yoğun dumanlar Türkiye tarafından da görülürken, sık sık meydana gelen patlamaların tedirginlik yarattığı sınır hattında güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutuluyor.

DAEŞ HEDEFLERİ TANK VE UÇAKLARLA VURULUYOR