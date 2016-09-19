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Ateşkes sonrası Halep'te ilk saldırıları

  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 11:08 Güncelleme Tarihi: 19.9.2016 11:39
Ateşkes sonrası Halep'te ilk hava saldırıları
Ateşkes sonrası Halep'te ilk hava saldırıları

'de ilan edilen ateşkes sadece 7 gün sürdü. İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR) ve muhalif siyasi eylemciler Suriye'de geçici ateşkesin uygulanmaya başlanmasının ardından Halep kentinde ilk kez saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

SOHR saldırılarda birkaç kişinin yaralandığını, ancak saldırıların kimin tarafından yapıldığını belirleyemediklerini açıkladı.

Rusya da, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Cumartesi akşamı 'nin Deyr Ez Zor kentinde askerlerini hedef alması ardından, bu saldırıların ateşkesi tehlikeye attığını bildirdi.

HALEP MEDYA MERKEZİ SALDIRIDA 3 KİŞİNİN YARALANDIĞINI AÇIKLADI

BBC Türkçe'nin haberine göre Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyasi danışmanlarından Buseyna Şaban ise ABD'nin bu saldırısının bir hata olmayabileceğini söyledi. ABD ve Rusya arasındaki anlaşma DAEŞ ve Şam'ın Fethi Cephesi gibi gruplara saldırılarının durdurulmasını kapsamıyor.
Halep'ten bir siyasi eylemci, kentin doğusundaki Kerem El Cebal ve El Şaar mahallelerinde hava saldırıları gerçekleştirildiğini teyit etti. Halep Medya Merkezi ise El Sakhur mahallesinde gerçekleştirilen hava saldırısında üç kişinin yaralandığını söyledi.

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