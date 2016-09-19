Ateşkes sonrası Halep'te ilk hava saldırıları

Suriye'de ilan edilen ateşkes sadece 7 gün sürdü. Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR) ve muhalif siyasi eylemciler Suriye'de geçici ateşkesin uygulanmaya başlanmasının ardından Halep kentinde ilk kez hava saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

SOHR saldırılarda birkaç kişinin yaralandığını, ancak saldırıların kimin tarafından yapıldığını belirleyemediklerini açıkladı.

Rusya da, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Cumartesi akşamı Suriye'nin Deyr Ez Zor kentinde Suriye askerlerini hedef alması ardından, bu saldırıların ateşkesi tehlikeye attığını bildirdi.

HALEP MEDYA MERKEZİ SALDIRIDA 3 KİŞİNİN YARALANDIĞINI AÇIKLADI

BBC Türkçe'nin haberine göre Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyasi danışmanlarından Buseyna Şaban ise ABD'nin bu saldırısının bir hata olmayabileceğini söyledi. ABD ve Rusya arasındaki anlaşma DAEŞ ve Şam'ın Fethi Cephesi gibi gruplara hava saldırılarının durdurulmasını kapsamıyor.

Halep'ten bir siyasi eylemci, kentin doğusundaki Kerem El Cebal ve El Şaar mahallelerinde hava saldırıları gerçekleştirildiğini teyit etti. Halep Medya Merkezi ise El Sakhur mahallesinde gerçekleştirilen hava saldırısında üç kişinin yaralandığını söyledi.

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