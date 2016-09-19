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'ta iki yaralandı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 16:12 Güncelleme Tarihi: 19.9.2016 16:32
Muş'ta iki asker yaralandı
Muş'ta iki asker yaralandı

PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı, içerisinde 2 in bulunduğu sivil aracın geçişi esnasında infilak ettirildi. Saldırıda 2 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın -Kulp karayolundaki Harman köyü yakınlarında yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcı, içerisinde merkeze bağlı Kızılağaç Karakolunda görevli iki in bulunduğu sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Saldırıda yaralanan iki asker, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

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