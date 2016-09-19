Muş'ta iki asker yaralandı

PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı, içerisinde 2 askerin bulunduğu sivil aracın geçişi esnasında infilak ettirildi. Saldırıda 2 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Muş-Kulp karayolundaki Harman köyü yakınlarında yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcı, içerisinde merkeze bağlı Kızılağaç Jandarma Karakolunda görevli iki askerin bulunduğu sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.
Saldırıda yaralanan iki asker, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.ÇUKURCA'DA 7 HAİN DAHA ÖLDÜRÜLDÜ O HAİNLER BÖYLE ÖLDÜRÜLDÜ