Sözcü yazarından Osmanlı'ya hakaret!

Sultan Abdülhamid'in adının GATA'ya verilmesi ve adına Dolmabahçe Sarayı'nda sempozyum düzenlenecek olması Sözcü yazarı Emin Çölaşan'ı rahatsız etti. CHP milletvekili Eren Erdem'den sonra Çölaşan da Osmanlı'ya hakaret etti.

Türkiye'nin tarihi 90 yıllık değil. Öncesi de var.. İnsanlar içinde yetiştiği toplumun değerlerini oluşturan tarihini, tarihi şahsiyetlerini saygı ve minnetle anıyor, Türkiye'nin aydın geçinen kişileri bundan dahi rahatsız oluyor.

ÇÖLAŞAN DA ABDÜLHAMİD'E HAKARET ETTİ

Yıllarca milletin değer yargılarına ve tarihi şahsiyetlerine küfretmekten zevk alan kemalistlerin bu çirkin huyu son günlerde yeniden hortlamış olmalı ki, Eren Erdem'in ardından bir başka kemalist Emin Çölaşan da Abdülhamid'e hakaretler yağdırdı.

PADİŞAHA 'ONURSUZ' DİYECEK KADAR KENDİNİ KAYBETTİ

Bugünkü yazısında Abdülhamid'i yerden yere vuran Çölaşan Osmanlı padişahı için "Korkak, vesveseli, baskıcı, onursuz" gibi akla hayale sığmayan ifadeler kullandı.

İşte Sözcü yazarının hakaret dolu satırlarından çok kısa bir bölüm:

"Bir başka onursuzluğunu anlatayım: Devlet, İstanbul'da yaşayan Lorando ve Tubini isimli iki"

GATA'YA ABDÜLHAMİD'İN ADININ VERİLMESİNDEN RAHATSIZ OLDU

Çölaşan'ın derdi ise şu. 15 Temmuz darbe girişimi başarıya ulaşamadı, askeri okullar kapanırken askeri hastaneler de Sağlık Bakanlığı'na bağlandı. Bu kapsamda GATA bakanlığa bağlanıp sivilleşti ve Abdülhamid'in adı da bu hastaneye verildi. Çölaşan, Abdülhamid'in adının hastaneye verilmesinden kaynaklı rahatsızlığını anlatmak için bir yazı yazıyor ama yazıda derdini anlatmaktan çok Abdülhamid'e hakaretler sıralamayı tercih ediyor.

CHP'NİN KÜSTAH VEKİLİ YAVUZ'A 'FAŞİST' DEMİŞTİ.

Önceki gün CHP'li milletvekili Eren Erdem, boğazdaki köprü yüzünden Yavuz Sultan Selim'e alenen hakaret etti, 'eli kanlı, faşist' demişti.

CHP'Lİ VEKİL EREN ERDEM'DEN, YAVUZ SULTAN SELİM'E HAKARET!