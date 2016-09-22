Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın ofisi tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Biden görüşmesine dair açıklama yapıldı.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Türk demokrasisine sarsılmaz desteğini yineledi ve Türkiye'nin darbe girişimiyle ilgili soruşturmasına yardım etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Beyaz Saray, Erdoğan ile Biden arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Biden iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

İki liderin terör örgütü DAEŞ'in ortadan kaldırılmasına yönelik uluslararası koalisyon çerçevesindeki işbirliğini derinleştirme konusunu ele aldıkları belirtilen açıklamada, Erdoğan ile Biden'ın Suriye'deki ateşkes ve Kıbrıs müzakerelerine yönelik çabaları da içeren önemli bölgesel gelişmeleri görüştüğü aktarıldı.

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Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Başkan Yardımcısı Biden, Türk demokrasisine sarsılmaz desteğini tekrarladı ve Türk halkının demokratik kurumlara ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını övdü. Biden, Türk makamlarının yasa dışı ve şiddet içeren darbe girişimine yönelik soruşturmasına ABD'nin yardım sağlamaya hazır olduğunu vurguladı ve Amerikalı hukuk uzmanlarının bu konuda muhataplarıyla çalışmaya hazır olduklarını yineledi."



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Açıklamada, Biden'ın PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıklarını dile getirdiği, örgütün Türk güvenlik güçleri ile sivillere yönelik saldırılarını bir kez daha kınadığı vurgulandı. Biden'ın tüm Türk vatandaşlarına barış getirecek bir siyasi diyaloga dönülmesine yönelik umudunu ifade ettiği kaydedildi.