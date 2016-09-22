Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşmeler

Birleşmiş Milletler 71. Dönem Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmelerde bulunuyor.

ŞİNZO ABE KABULU

Birleşmiş Milletler 71. Dönem Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmeler kapsamında, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi kabul etti.



ERDOĞAN ÇİPRAS'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti.

BM Genel Kurulu genel görüşmeleri için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Çipras ile görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı otelde gerçekleşen kabul, basına kapalı devam etti.

ERDOĞAN-BİDEN GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

PAHOR İLE BİR ARAYA GELDİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde ikili temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi.

DÜNYA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KONUŞUYOR