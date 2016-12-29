Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBİTAK ödül töreninde konuştu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBİTAK ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine yardım ettiği halde, 'etmiyoruz' yalanını söyleyen ABD'ye çok sert çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biliyorsunuz Türkiye olarak uzun süredir Batılı ülkelere terör örgütlerinde ayrım yapmamaları için çağrıda bulunuyoruz. Ancak onlar harf oyunlarıyla göz boyayarak bölgemizde masumları katleden örgütlere destek veriyor. Bunları da dile getirince beyefendiler rahatsız oluyor. Sizler terör örgütlerine kalkar bu bölgede her türlü silah yardımı yaparsanız sonra da kalkar silah değil mühimmat derseniz kusura bakmayın bunu yutmayız

TÜBİTAK ödül konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak uzun süredir Batılı ülkelere, 'terör örgütleri arasında ayrım yapmamaları, bu konuda ilkeli tutarlı davranmaları' çağrısında bulunuyoruz. Buna karşılık Amerika başta olmak üzere kimi ülkeler kendilerince çeşitli bahaneler ileri sürüp harf oyunlarıyla göz boyayarak bölgemizde masumları katleden örgütlere aleni destek verme yoluna gidiyor. Bunları da dile getirdiğimiz zaman beyefendiler rahatsız oluyor" ifadelerini kullandı. "Türkiye, Suriye kaynaklı tehditleri sınırları boyunca yaşarken hatta sınırlarımızın içine bombalar yağarken, NATO adeta olayın tamamen dışında tutuldu." diyen Erdoğan, "Bugün de El Bab operasyonumuzda ne NATO'nun ne de bölgede güç bulunduran güya müttefik ülkelerin en küçük bir desteğini görmüyoruz. Sözüm ona DEAŞ'a karşı mücadele için kurulan koalisyon bugün DEAŞ'a en büyük zayiatı verdiren, örgütün belini kıran El Bab harekatına hiçbir katkı sunmuyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödül töreninde yaptığı konuşma şöyle:

1966'dan beri devam eden geleneğin süreceğine inanıyorum. 3 bilim ödülü, 1 özel ödül ve 4 teşvik ödülü verildi. Kıymetli hocalarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Türkiye'nin sınırları içinde ve bölgesinde pek çok sorunla mücadele ettiği dönemde dün Kültür ve Sanat ve bugün Bilim Ödülleri'ni vermemizi sevinçle karşılıyorum. OECD 2017 raporunda ülkemizi yüksek ve sürdürülebilir kalkınma grubunda göstemesi çok önemli. Bununla da kalmıyor kalkınma hızımızı sürdürmemiz halinde 2030'a kadar yüksek gelirli ülkeler sınıfına çıkacağımızı ifada ediyor. Türkiye adım adım sınıf atlıyor. Şu 14 yılda biz bir sıçrama yaptık.

"Türkiye adım adım sınıf atlıyor"

"BEYEFENDİLER RAHATSIZ OLUYOR"

Güzel haberler tabii ki bunlarla bitmiyor. Biliyorsunuz Türkiye olarak uzun süredir Batılı ülkelere terör örgütlerinde ayrım yapmamaları için çağrıda bulunuyoruz. Ancak onlar harf oyunlarıyla göz boyayarak bölgemizde masumları katleden örgütlere destek veriyor. Bunları da dile getirince beyefendiler rahatsız olutyor. Sizler terör örgütlerine kalkar bu bölgede her türlü silah yardımı yaparsanız sonra da kalkar silah değil mühimmat derseniz kusura bakmayın bunu yutmayız. Biz NATO'da sizinle beraberiz, NATO'da sizlerle beraber olduğumuz halde siz bu destekleri bize değil, bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Yoksa NATO'daki ortağınız sizin bu bölücü terör örgütleri midir? Nasıl oluyor da siz, bu bölücü terör örgütleri olarak kabul ettiğiniz bu örgütlere bu tür destekleri veriyorsunuz? Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bunu yutmamız mümkün değil. Eğer biz model ortaksak o zaman siz bizim yanımızda yer alacaksınız. Bunun içinde bizden güzellemeler beklemeyeceksiniz. Bunu da açık açık söylemeye mecburuz. Yalan üzerine yalan.. DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren biziz, en büyük zaiyat veren biziz. ÖSO terör örgütü değil. ABD'nin başında kuralım dediği bir örgüt. Biz onlarla beraber hareket ediyoruz. Onlara gerekli desteği veriyoruz. Terör örgütleriyle ilgili çifte standartlara karşılık NATO içinden de sesler yükseliyor.

YILANLA YATAĞA GİREN ZEHİRLENMEYİ GÖZE ALMALIDIR

Nitekim bunun emareleri zaman zaman ortaya çıkıyor. Yılanla yatağa giren, ısırılıp zehirlenmeyi göze almalıdır. Terör örgütleriyle iş tutanlar da kana ve gözyaşına boğulmaya hazır olmalıdır. Türkiye'de patlayan bombaları film sahnesi gibi seyredip, bunların müsebbibi olan örgütlere kol kanat germeyi sürdürenleri, yarın aynı akıbetin beklediğini anlamak için müneccim olmaya gerek yok. Türkiye'de patlayan bombalı film sahnesi gibi izleyenleri yarın aynı akıbeti beklediğini bilmek için müneccim olmaya gerek yok. Biz bir yandan mücadelemizi sürdüreceğiz bir yandan da ikaz görevimizi yapacağız. Ben milletime güveniyorum. Benim milletim 15 Temmuz'da nasıl bir istiklal mücadelesi verdiğini tanklar karşısında açık ve net ortaya koymuştur.

"Yılanla yatağa giren zehirlenmeyi göze almalıdır"

DÜNYANIN EN ÜST LİGİ BİZİ BEKLİYOR

Dünyanın en üst ligi bizi bekliyor. Kendi projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ekonomide yaptık. Küresel krizler dünyayı derinden sarsarken biz büyümemizi gerçekleştirdik ve ilk sıralarda yerimizi aldık. Savunma Sanayii'nde aynı şekilde. Dışa bağımlılığımızı yarı yarıya indirdik. Dış politikada aynı başarıyı elde ettik.