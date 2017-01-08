Peşmerge ve Irak ordusu Sincar’ı temizleyecek

Başbakan Binali Yıldırım, Sincar’ın PKK’dan temizlenmesi için Irak Başbakanı İbadi’den destek sözü aldı. Yıldırım, “Peşmerge ve Irak merkezi güçlerince, gerekli çalışmalar yapılacak” dedi

Başbakan Binali Yıldırım, Sincar'ın PKK'dan temizlenmesi için Irak Başbakanı İbadi'den destek sözü aldı. Yıldırım, "Peşmerge ve Irak merkezi güçlerince, gerekli çalışmalar yapılacak" dedi Başbakan Binali Yıldırım, dün Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni bir sayfa açacak tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi, Yıldırım Irak Başbakanı Haydar El İbadi tarafından Bağdat'ta resmi törenle karşılandı. Başbakanlık Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da hazır bulundu. Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile hem ikili görüşme gerçekleştirdi. Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

İSTEĞİMİZ GÜZEL GÜNLERİ BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRMEK: Irak'ın üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Asırlardır bu topraklarda kardeşçe yaşadık, bundan sonra da karşılıklı olarak halklarımızın menfaatini, refahını sağlamak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

AÇIKLAMANIZ BİZİ MEMNUN ETTİ: Geçtiğimiz günlerde "PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceğim" şeklindeki açıklamanız, bizim için çok önemli. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber neler yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor. Irak'ın egemenliği, bizim için çok önemlidir. Egemenliğine zarar verecek hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir. Bundan sonraki bütün enerjimizi, Irak ile Türkiye'nin arasındaki ilişkileri geliştirmeye hazırız.

“PKK’NIN SALDIRILARINI KABUL EDEMEYİZ”

SİNCAR TEMİZLİĞİ: Irak'ın egemenliği bizim için çok önemlidir, egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir, bunun bilinmesini isteriz. Sayın Başbakan'ın da açıkladığı gibi Peşmerge ve Irak merkezi güçlerince, Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusundaki Sayın Başbakan'ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli iş birliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini de sürdüreceğiz.

BAŞİKA KAMPI İHTİYAÇTAN DOĞDU: Başika meselesini de konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Görüyoruz ki, DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe kat edilmektedir. Irak'ın egemenliği ve bütünlüğü konusunda hassasiyetimizi ifade ettik, ediyoruz. Burada hiçbir tereddüt yok. Tamamen barış sağlanınca, bu konuda Irak hükümetinin hassasiyetini de biliyoruz, burada işler yoluna girdiğinde gereken neyse yapılacak, bu kadar açık ve net. Başbakan Yıldırım, daha sonra yapımı süren Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği yerleşkesine de geçerek incelemelerde bulundu, biraraya geldiği işçilerin sıkıntılarını dinledi.

MASUM'LA GÖRÜŞTÜ

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum da dün Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabul öncesi basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Masum ile Yıldırım'ın görüşmesi, yaklaşık 40 dakika sürdü.

İBADİ'DEN FETÖ SORUSUNA CEVAP: ANKARA İLE ÇÖZECEĞİZ



İŞBİRLİĞİ KONSEYİNE BAŞKANLIK ETTİLER

İkili görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım ve Irak Başbakanı İbadi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısına başkanlık etti. YDSK toplantısı en son Irak Başbakanı İbadi, Türkiye'ye ziyarette bulunduğu 25-26 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.