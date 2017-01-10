Ortaköy'deki terör saldırısında yeni gelişme!

İstanbul Ortaköy'deki hain terör saldırısı öncesinde, gece kulübünün sosyal medya hesabına "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde mesaj yazdığı öne sürülen kişi tutuklandı.

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı öncesinde, eğlence merkezinin sosyal medya hesabına "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde mesaj yazdığı öne sürülen kişi tutuklandı.

SON DAKİKA: REİNA SALDIRGANININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Düzce Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Ortaköy'deki terör saldırısı öncesinde eğlence merkezinin sosyal medya hesabına "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde mesaj yazdığı belirlenen "Woo George" isimli hesabın kullanıcısı olduğu belirlenen Fırat Salih Metin, yaklaşık bir hafta önce evinde gözaltına alınmıştı.

SİLİVRİ'DE ORTAKÖY SALDIRISI OPERASYONU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Salih Metin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.