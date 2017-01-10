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Ortaköy'deki terör saldırısında yeni gelişme!

AA
  • Giriş Tarihi: 10.1.2017 20:00 Güncelleme Tarihi: 10.1.2017 20:01
Ortaköy'deki terör saldırısında yeni gelişme!
Ortaköy'deki terör saldırısında yeni gelişme!

İstanbul Ortaköy'deki hain terör saldırısı öncesinde, gece kulübünün sosyal medya hesabına "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde mesaj yazdığı öne sürülen kişi tutuklandı.

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı öncesinde, eğlence merkezinin sosyal medya hesabına "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde mesaj yazdığı öne sürülen kişi tutuklandı.

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Düzce Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Ortaköy'deki terör saldırısı öncesinde eğlence merkezinin sosyal medya hesabına "Sizi istiyorum" ve "Dövüşe 5 kala" şeklinde mesaj yazdığı belirlenen "Woo George" isimli hesabın kullanıcısı olduğu belirlenen Fırat Salih Metin, yaklaşık bir hafta önce evinde gözaltına alınmıştı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Salih Metin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.