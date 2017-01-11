Milli Savunma Bakanı'ndan flaş Başika cevabı

Milli Savunma Bakanı, Irak'ın Ankara Büyükelçi'sinin Başika Kampı ile ilgili açıklamalarına istinaden, "DEAŞ temizliğinden sonra bu konuyu dostane bir şekilde çözeceğiz. Irak'ın da bu konuda tereddütünün olmaması gerekiyor" dedi.

Irak Büyükelçisi'nin Başika'daki Türk askerinin çekilmesiyle ilgili ''Çekilme Musul operasyonu sonrası'' dediği iddia edildi. Türkiye'den söz konusu iddiaya ilişkin yanıt gecikmedi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, konuyla ilgili açıklamasında, "Musul yakınlarında, Başika'da, Gedu üs bölgesinde Türk askerinin varlığı, Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi bir keyfiyet değildir, bir zorunluluktur. Bölgeden DEAŞ'ın temizlenmesi, sökülüp atılması, Musul'un tekrar güvenli bir şehir haline gelmesi Irak'ın güvenliği kadar Türkiye'nin güvenliği açışından da önemlidir" dedi.

Başika Kampı ile ilgili konunun, bölgenin tamamen terör unsurlarından temizlenmesinden sonra Irak ile dostane bir şekilde çözüleceğini ifade eden Bakan Işık açıklamasında şunları kaydetti:

"BÖLGE TERÖR UNSURLARINDAN TEMİZLENDİKTEN SONRA DOSTANE BİR ŞEKİLDE BU KONUYU ÇÖZECEĞİZ"

"Başbakanımız ile beraber hafta sonu Irak'a bir ziyaret yaptık. Bu ziyarette Başika kampı gündeme geldi. Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğüne ve üniter yapısına saygılıdır. Bu noktada Türkiye ile Irak arasında anlaşmazlık yoktur. Musul yakınlarında, Başika'da, Gedu üs bölgesinde Türk askerinin varlığı, Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi bir keyfiyet değildir, bir zorunluluktur. Bölgeden DEAŞ'ın temizlenmesi, sökülüp atılması, Musul'un tekrar güvenli bir şehir haline gelmesi Irak'ın güvenliği kadar Türkiye'nin güvenliği açışından da önemlidir. Bölgenin DEAŞ'tan temizlenmesi Irak'ın güvenliği kadar Türkiye'nin güvenliği açısından önemlidir. DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesi için Başika'daki Türk askeri büyük çaba veriyor. Çok sayıda DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Başika'nın amacı bölgenin DEAŞ'tan temizlenmesi ve bölgede başka terör örgütlerinin barınmaması için gerekli çalışmaların yapılması. Terör örgütlerinden bölge tamamen arındıktan sonra Irak ile Türkiye tekrar konuşacaktır. DEAŞ temizliğinden sonra bu konuyu dostane bir şekilde çözeceğiz. Irak'ın da bu konuda tereddütünün olmaması gerekiyor"