‘Kamikaze hâkimler’le beyin takımı arasında ByLock köprüsü...

MİT’in ByLock raporu, FETÖ’cü “kamikaze hâkimler”in bu sistemi ne kadar kullandıklarını ve terör örgütünün beyin takımı ile görüşme trafiğini ortaya koydu. FETÖ’cü hâkimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer ile çevresindeki kişilerin görüştüğü FETÖ’cüler arasında terör örgütü elebaşısının sağ kolu Kemal Öksüz ile koruması Mehmet Zekeriya Özer de bulunuyor

MİT raporu, FETÖ'cü hâkimler ve çevrelerindekilerin örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in sağ kolu Kemal Öksüz ile koruması Mehmet Zekeriya Özer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda örgüt mensubu ile defalarca görüştüğünü ortaya koydu.

YARGITAY'A RAPOR...

MİT, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'ne gönderdiği raporda, hem sanıkların örgüt içindeki ilişkilerine hem de ByLock sistemine yönelik değerlendirmelere yer verdi. MİT raporunun, FETÖ'cü polisleri yasadışı kararlarla tahliye etmeye kalkışan Mustafa Başer ve Metin Özçelik ile bunların çevresindeki kişilerin görüşme trafiğine ilişkin bölümündeki bilgiler dikkat Özçelik ve Başer ile çevresindeki kişilerin görüştükleri FETÖ'cülerden bazıları şöyle:

KEMAL ÖKSÜZ: FETÖ'nün ABD'deki önemli isimlerinden olan Öksüz, Türk Amerikan Dernekleri Direktörü. CIA adına çalıştığı iddia edilen Öksüz, CHP'nin Aralık 2013'teki ABD ziyaretinde Kılıçdaroğlu ile görüşen heyet içinde yer aldı.

MAHMUT ZEKERİYA ÖZER: Gülen'in koruması olarak biliniyor.

SAİT AKSOY: Adı, FETÖ Çatı Davası'nda geçiyor. FETÖ'nün öğrencileri yüksek öğrenime yerleştirme işlemlerinin koordinatörü. Özellikle askeri ve polis okullarına öğrenci temin eden isim.

ADEM KALAÇ: Samanyolu TV'nin ABD'deki genel yayın yönetmeni.

MUSTAFA FEHMİ YILDIRIM: FETÖ'nün ABD'de yaşayan önemli isimlerinden.

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"KRİPTOLU GÜÇLÜ BİR SİSTEM"

MİT'in raporunda, ByLock sisteminin güçlü bir kripto özelliğinin bulunduğu belirtildi. Sistemin bir kişinin telefonuna yüklenebilmesi ve bu kişinin sistemi kullanabilmesi için kriptolu grafik şifre kullanmasının zorunlu olduğu kaydedildi. Şifre ve kullanıcı kodlarının ancak yüz yüze veya kurye aracılığıyla bir kişiden diğer kişiye aktarılabileceği kaydedilen raporda, bir kişinin diğer kişinin kod ismini bilmediği sürece onunla iletişime geçmesinin mümkün olmadığı belirtildi. MİT, sistemin hücre tipi yapılanmaya olanak sağladığına vurgu yaptı.



ÜÇ GÜNDE BİR GÖRÜŞMÜŞLER



19 FARKLI GÜNDE KULLANDI

MİT'ten gelen rapora göre Mustafa Başer telefonuna ByLock'u 14 Eylül 2014'te yükledi. 20 Kasım 2014'te de uygulamayı telefonundan kaldırdı. Başer yaklaşık 60 günlük bu süre içinde toplam 19 farklı günde ByLock uygulamasını kullandı.



21 FARKLI GÜNDE KULLANDI

FETÖ'cü hakimlerden Metin Özçelik de uygulamayı 17 Ağustos 2014'te telefonuna yükledi. Son olarak 20 Şubat 2015'te kullandı. Özçelik, 6 aylık süreçte ByLock üzerinden 21 farklı günde haberleşti.