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"Onları hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğim"

  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 14:15 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 14:24
"Onları hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğim"
Onları hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğim

34. konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Mücadeleden vazgeçmemi bekleyenler varsa kusura bakmasınlar. Onları hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğim" dedi.

İşte Erdoğan'ın o konuşması;

"Şayet Cumhurbaşkanı oldum diye bu mücadeleden vazgeçmemi bekleyenler varsa kusura bakmasınlar. Onları hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğim. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde en önde olmayı sürdüreceğiz. Ne diyor şair? Şu yeryüzü er meydanı, gönül sevmez her meydanı, yüreksize yorgan döşek, koçyiğide ver meydanı...
Rabbim ömür milletim destek verdikçe büyük, güçlü, Yeni Türkiye yolunda ter dökmeye, çalışmaya, gerekirse bedel ödemeye devam edeceğim."

CHP'NİN KÜRSÜ İŞGALİNE ERDOĞAN'DAN İLK YORUM