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'li vekillere yolu göründü

  • Giriş Tarihi: 13.1.2017 13:50 Güncelleme Tarihi: 13.1.2017 14:41
HDP'li vekillere hapis yolu göründü
HDP'li vekillere hapis yolu göründü

Diyarbakır Milletvekili 'a 4 yıl 8 ay 7 gün cezası verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Diyarbakır Milletvekili hakkında açılan davanın karar duruşması yapıldı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Aydoğan'a "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 4 yıl 8 ay 7 gün cezası verildi.

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