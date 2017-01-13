HDP'li vekillere hapis yolu göründü

HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'a 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında açılan davanın karar duruşması yapıldı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Aydoğan'a "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.ORC SON SEÇİM ANKETİNİ AÇIKLADI: AK PARTİ VE MHP YÜKSELİŞTE HDP DİBE VURDU SON DAKİKA HABERİ: HDP'Lİ YÜKSEKDAĞ'A KÖTÜ HABER